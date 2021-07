La purge 6 mai arriver après tout et pourrait tourner l’année prochaine

Un véritable incontournable de l’horreur à ce stade, La purge peut, en effet, durer éternellement. Ou au moins pour un autre versement inattendu. Ceci, selon le créateur de la franchise James DeMonaco, qui révèle que La purge 6 je s apparemment dans les cartes et pourrait même tourner l’année prochaine. Ceci, malgré les indications précédentes selon lesquelles The Forever Purge, qui sortira en salles ce week-end, serait la dernière entrée de la série d’horreur populaire.

James DeMonaco a fait le tour de la presse pour promouvoir la sortie de La purge pour toujours. Lors d’une récente interview, il a été interrogé sur la possibilité d’une autre suite, bien qu’il ait précédemment dit non à l’idée. Quoi qu’il en soit, DeMonaco a maintenant une idée et, si le public le veut, ça va arriver. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Je suis heureux que vous ayez demandé cela, parce que j’ai le droit de le dire maintenant. Je n’y étais pas autorisé il y a quelques jours. Donc, il y a quatre mois, j’aurais dit: » Certainement, c’est la fin .’ Mais je me suis réveillé il y a trois mois et demi et je me suis dit : « Oh, j’ai une idée. Oh mon Dieu. » C’était un moment « Oh, merde » comme « Oh, je ne sais pas si je veux une autre idée », mais je l’avais. Je l’ai présenté à mes producteurs, Sébastien et Jason. Ils ont tous les deux vraiment aimé , Universal a aimé, donc je pense que je vais écrire le prochain, et si le public le veut, on le fera. Je dis toujours si les dieux du cinéma veulent que nous le fassions, ils nous le diront, « Allons-y. »