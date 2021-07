La star de ‘Schitt’s Creek’, Annie Murphy, a été ‘incapable de se lever’ pendant la bataille contre la dépression

Annie Murphy parle des problèmes de santé mentale qu’elle a connus l’année dernière.

L’ancienne star de « Schitt’s Creek », 34 ans, a déclaré à The Zoe Report qu’elle était tellement déprimée lors de la tournée d’adieu de la sitcom canadienne en janvier 2020 qu’elle pouvait à peine se produire. « Je pense que j’ai une bonne dose de la mélancolie irlandaise de mon père », a déclaré l’acteur.

« Je ne pleure pas tous les jours sur le sol 12 fois … Je suis capable de me concentrer sur d’autres choses dans ma vie », a déclaré Murphy à propos de la vie après la dépression. Getty Images

Lorsque la pandémie de coronavirus a retardé le tournage de sa nouvelle comédie sur AMC « Kevin Can F — Himself » deux mois plus tard, Murphy a pris l’avion pour rentrer au Canada pour rester avec ses parents. Sa mère a immédiatement remarqué l’état fragile de Murphy.

« Ma mère m’a dit : ‘Tu pleures 12 fois par jour de manière hystérique, au point de claquer des dents. Ce n’est pas normal' », se souvient la gagnante d’un Emmy.

Un thérapeute a diagnostiqué à Murphy une dépression. « Je me suis dit: » Bon sang, je suis déprimée « », a-t-elle déclaré. « Pouah. «

« Beaucoup de gens vont penser que j’ai l’impression de jouer un petit violon pour moi-même », a-t-elle déclaré. « Oh, vous êtes riche et célèbre. Pourquoi le f — es-tu triste? Vous n’avez pas à être triste. Mais je ne vais pas poster de photos de moi couvert de ma propre morve, allongé sur le sol, incapable de me lever. Je ne veux pas que les gens aient à voir ça. »

Avec le recul, Murphy dit qu’il est heureux que le tournage de sa nouvelle série ait été reporté. Elle sait maintenant qu’elle avait besoin de ce temps pour prendre soin d’elle.

« Aussi excité que j’étais d’avoir cette énorme partie sur [« Kevin »], je ne pense pas que si j’étais allée travailler quand j’étais censée aller travailler, j’aurais pu faire mon travail », a-t-elle déclaré.

En plus des séances régulières avec son thérapeute, Murphy a également pris des antidépresseurs. Aujourd’hui, elle est de retour au travail et ressent un « sentiment de résilience ».

« Je ne pleure pas tous les jours sur le sol 12 fois … Je suis capable de me concentrer sur d’autres choses dans ma vie », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, honnêtement, si un ami me dit : ‘Je vis vraiment des moments difficiles’, je me dis : ‘Mets-toi de la drogue. Prends de la drogue !' », a ajouté Murphy. « Vous n’êtes pas obligé de prendre de la drogue tout le temps, mais ils m’ont vraiment, vraiment sauvé la vie dans le sens où je n’étais pas un être humain fonctionnel et j’ai pu être un être humain fonctionnel. »