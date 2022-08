Le Studio Ghibli sort de nouvelles bagues Mon Voisin Totoro

Chaîne officielle de marchandises Studio GhibliDonguri Kyouwakoku, vient de lancer une nouvelle ligne de bagues qui capturent la fantaisie et la magie de »Mon voisin Totoro ». Les bagues récemment publiées servent également de bijoux et de figurines, car chacune est livrée avec son propre présentoir sur le thème des arbres. Quatre des six anneaux de la collection présentent l’esprit forestier titulaire du film, tandis que les deux autres représentent le Cat Bus et les sprites de poussière.

Donguri Kyowakoku vend les bagues individuellement dans des boîtes aveugles pour 1 100 yens, soit environ 8 dollars chacune, mais il existe également une option pour acheter l’ensemble complet pour 6 600 yens (48 dollars). Récemment cette année, Studio Ghibli a également sorti des bagues similaires, mais avec le thème de »Le château du vagabond », mettant en valeur la personnalité colorée du personnage préféré des fans, Calcifer.

Vous pourriez également être intéressé par : Blue Lock, anime : intrigue de la bande-annonce et date de sortie

Écrit et réalisé par un cinéaste de renom Hayao Miyazaki, « Mon voisin Totoro » est sorti en avril 1988, rapportant plus de 41 millions de dollars au box-office mondial et a remporté plusieurs prix prestigieux tels que le Grand Prix Animage Anime et le Mainchi Film Award. Le film raconte l’histoire de Mei et Satsuki, deux filles qui déménagent à la campagne pour se rapprocher de leur mère malade, où elles rencontrent le sympathique Totoro.

Bien que « Mon voisin Totoro » ait fait ses débuts il y a plus de trois décennies, le film a toujours un public passionné et une place de choix dans le paysage de la culture pop, continuant d’inspirer les créatifs du monde entier. Plus particulièrement, la Royal Shakespeare Company s’associe à Jim Henson’s Creature Shop pour adapter l’histoire du film en une pièce de théâtre.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Que sait-on de l’action en direct Paprika, un film de Satoshi Kon

»Mon voisin Totoro » ainsi que d’autres films bien-aimés de Studio Ghibli sont disponibles sur la plateforme Netflix.