Hogwarts Legacy: Streamer appelle à un flux de dons et récolte Shitstorm

L’héritage de Poudlard divise les fans de « Harry Potter ». D’une part, il va attendu avec impatienced’autre part c’est fortement contesté. De nombreux streamers se creusent la tête sur le sujet. HasanAbi en vouloir un hors du jeu flux de dons faire. La communauté n’aime pas du tout. Il récolte durement critique.

L’idée de don apporte HasanAbi Shitstorm

Hogwarts Legacy a longtemps été controversé. En raison de déclarations anti-trans par l’auteur JK Rowling, les fans de la série crient boycotter le jeu au. Ils veulent empêcher le créateur de gagner de l’argent sur les ventes.

HasanAbi est l’un des plus grands streamers sur Twitter. Il a annoncé sur Twitter qu’il voulait jouer « Hogwarts Legacy » dans le flux. Cependant, il aimerait utiliser les flux et les revenus qui y sont générés pour une bonne cause. Le jeune créateur veut recueillir des dons et donnez-les à des organisations qui travaillent pour le Droits des personnes trans insérer.

les réaction le public ne s’est certainement pas présenté comme il l’avait prévu. Sa communauté a durement critiqué l’idée :

« Vous et les autres streamers […] ferait inévitablement monter le jeu dans les catégories sur Twitch et le commercialiserait à son tour auprès d’un plus grand nombre de personnes » – @matmcdonut « Si quoi que ce soit, vous pourriez imiter un vieux jeu Harry Potter pour votre stream et collecter des fonds au lieu de jouer au nouveau jeu » – @hunter_hhhh « Cela irait à l’encontre de l’objectif ultime, aussi bonnes que soient vos intentions » – @jeffbrutlag « Vous ne pourrez pas changer les choses pour le mieux. Arrêtez d’essayer « – @MelxRedgrave

Hogwarts Legacy : Streamer entre fan et boycott

Le débat sur le titre revient également dans les pays germanophones. Les streamers doivent peser : Est-ce que j’achète le jeu ? Est-ce que je le joue en direct dans le flux, uniquement en privé ou pas du tout ? Certains laissent reposer le sujet par rapport à leur communauté, d’autres en parler consciemment et expliquer leur position à ce sujet.

Shurjoka Par exemple, il y a quelques jours, elle a fait un long stream sur le sujet, dans lequel elle parle à sa communauté des sujets de « Hogwarts Legacy », de JK Rowling et de la séparation de l’art et de l’artiste. Vous pouvez obtenir la VOD vous-même regarder ici.

Que pensez-vous du sujet ? Jouerez-vous à Hogwarts Legacy ? Écrivez-le nous dans le commentaires!