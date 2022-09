Grand Theft Auto VI : Rockstar parle des leaks du nouvel opus

Après l’une des plus grosses fuites observées dans l’industrie du jeu vidéo, avec plusieurs vidéos et images de »Grand Thef Auto VI » circulant sur internet et les réseaux sociaux, le développeur Jeux de rock star est sorti pour parler de l’incident, confirmant que les fuites étaient réelles.

Sur ses réseaux sociaux officiels, Rockstar a déclaré : « Nous sommes extrêmement déçus que les détails de notre prochain jeu soient partagés avec vous tous de cette manière. Notre travail sur le prochain jeu « Grand Theft Auto » se poursuivra comme prévu et nous le restons. engagé. comme toujours pour vous offrir, à vous nos joueurs, une expérience qui dépassera vraiment vos attentes. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Grand Theft Auto VI : plusieurs vidéos du prochain jeu Rockstar Games sont leakées

La société a continué à assurer aux joueurs que le jeu serait présenté correctement lorsqu’il serait prêt. La fuite en question était de 90 minutes de contenu « GTA 6 », où deux personnages jouables pouvaient être vus, un homme et une femme. Les noms et certains des détails visuels sur leurs visages n’étaient pas affichés, mais le travail vocal et les animations étaient disponibles pour être visionnés.

L’utilisateur qui a divulgué les informations a confirmé qu’il révélerait très bientôt plus de contenu et d’images de GTA 6 à l’avenir, bien que Rockstar réalisant tout le contenu qui circule sur les réseaux, il n’est pas clair s’ils ont mis un certain type de protection à éviter les fuites éventuelles.

Le prochain épisode de la franchise GTA a été annoncé en février, après des années de spéculations et de rumeurs non confirmées. »grand vol automatique 5 » est sorti en 2013 et mettait en vedette trois protagonistes jouables : Michael Townley, Trevor Philips et Brad Snider, trois criminels qui travaillent ensemble sur une série de cambriolages.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Witcher 4 : dernières infos et rumeurs de la nouvelle saga







Le jeu a reçu une renommée universelle lors de sa sortie et a depuis rapporté 6 milliards de dollars dans le monde grâce aux rééditions et à Grand Theft Auto Online, ce qui en fait l’un des titres de jeux vidéo les plus rentables de l’histoire.

Avec la sortie de PlayStation 5 et Xbox Series X/S, Rockstar a annoncé que » Grand Theft Auto V » sera à nouveau réédité pour les consoles de nouvelle génération. Le développeur a déclaré : « Les versions étendues et améliorées de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online arrivent sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec de nouvelles fonctionnalités et plus encore le 11 novembre. »

Pour le moment, »Grand Theft Auto VI » n’a pas de date de sortie établie.