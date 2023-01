Qui sont les frères et sœurs d’Anya Taylor-Joy ?

CÉLÉBRITÉS

L’actrice d’El Menú a une vie de famille très privée. Ce sont les proches du personnage qui a grandi en Argentine et réussit à Hollywood !

©GettyTout sur la vie de famille d’Anya Taylor-Joy.

Né à Miami, élevé en Argentine et couronné de succès dans le monde entier. Ce descriptif correspond à Anya Taylor Joyl’actrice de 26 ans qui a ébloui par son travail dans des productions telles que Le menu Soit Gambit de la reine. Mais, en plus de son excellent travail au niveau professionnel, nombre de ses fans veulent tout savoir sur sa vie personnelle. Il a des frères? Qui sont-ils?

Oui ok est né en Floride, États-Unisen 1996, sa famille s’installe rapidement à Buenos Aires, Argentine. Depuis, il a eu un grand échange de cultures : sa mère Jennifer Marina Joie Morancho, a grandi en Zambie et a des ancêtres britanniques et espagnols. De son côté, son père Denis Alan Taylorest d’origine argentine et écossaise.

De cette façon, Anya Taylor-Joy a vécu jusqu’à l’âge de six ans à Buenos Aires, jusqu’à ce qu’elle s’installe finalement à Victoria, Londres. Et bien qu’elle ait d’abord refusé de parler anglais, elle s’est finalement adaptée à la vie au Royaume-Uni. C’est ainsi qu’il a obtenu un accent parfait qui lui a permis d’accéder à de grosses productions comme La Sorcière, Split, Les Nouveaux Mutants, Emma, ​​Last Night in Soho, The Northman, Amsterdam Oui Peaky Blindersentre autres.

+ Les frères et sœurs d’Anya Taylor-Joy

Ce qui est certain, c’est qu’Anya Taylor-Joy garde sa vie de famille privée et que l’on sait peu de choses sur ses proches. Cependant, on sait que l’actrice elle est la plus jeune de six frères et sœurs. Dennis Taylor – aujourd’hui âgé de 82 ans – aurait eu trois enfants de son premier mariage et, après être devenu veuf, aurait retrouvé l’amour avec Jennifer Joy.

En ce sens, ils ont réaffirmé leur famille et ont eu trois enfants : Kashara, Ashley et Anya. L’actrice ne partage pas trop d’images avec ses proches, bien qu’elle ait laissé entendre qu’une bonne partie d’entre eux vivent toujours en Argentine. Cependant, leurs fans ont trouvé des photographies qui montrent à quel point le Taylor-Joy peut être proche.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?