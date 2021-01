Le remplacement d’une batterie Tesla Model 3 coûte près de 16000 €

La batterie, ou plutôt la batterie, est l’un des composants les plus importants d’une voiture électrique, sinon le plus. Chaque pack de batteries est composé de différents modules qui, à leur tour, sont constitués de petites batteries. D’après Elon Musk, remplacer les modules coûte entre 5 000 et 7 000 dollars, mais ce n’est pas le nombre total. C’est vraiment plus élevé. Double, pour être exact.

Selon Current Automotive, qui inclut dans une publication la facture d’une Tesla Model 3 non garantie dont la batterie a dû être changée, le montant s’élève à presque 16 000 €. Et oui, il est vrai que les batteries en soi sont de loin le composant le plus cher, mais ce n’est pas la seule chose qui doit être changée.

16000 € pour l’ensemble complet

Selon Current Automotive, la batterie de cette Tesla Model 3 a subi une série de dommages physiques qui causé l’échec total de la même. Apparemment, le coupable de tout était un énorme rocher qui a frappé le dessous de la voiture. «C’est exactement le type de chose que les garanties ne couvrent généralement pas», notent-ils dans la publication.

Pour que l’assurance le couvre, le fabricant doit fournir une facture détaillée au client. C’est sur cette facture que nous pouvons voir le prix réel du changement de batterie. Il comprend une énorme liste de pièces, pas seulement la batterie: câblage, plaques, liquide de refroidissement pour les batteries, etc. C’est dans ce que la facture apparaît comme:

« ASY, HVBAT, 75KWH, AWD, KELVIN, 1PH, M3, RMN (1 13737501-K): 13 500 € »

Si nous ajoutons à cela la main-d’œuvre, qui est de 2299,27 €, le montant total s’élève à environ 16 000 €. Changer un seul module peut être moins cher, et c’est ce à quoi Elon Musk fait référence dans ce tweet. Pour les voitures électriques, ce serait plus ou moins la même chose que de changer le moteur en voiture à combustion.

L’acronyme RMN signifie « reconditionné« . Comme expliqué de CA, » les techniciens ne se limitent pas à changer les modules défectueux pour les bons dans l’atelier, mais ils remplacent l’ensemble du package par un qui fonctionne, soit neuf ou reconditionné « .

Les premiers remplacements sont effectués avec des pièces neuves (car il n’y a pas de colis reconditionnés). Une fois la nouvelle batterie installée, l’ancienne est envoyée à l’usine, où elle est réparée, les modules cassés sont remplacés par d’autres en bon état et se prépare à remplacer le prochain package ayant échoué.

Via | Automobile actuelle