Destruction AllStars obtient enfin un bon gameplay PS5 dans l’état de la vidéo

Nous avons été très dans le noir à propos de Destruction AllStars ces derniers temps. Certes, nous avons eu la bande-annonce étrange ici et là, la dernière se concentrant sur sa distribution de personnages, mais il nous manque quelque chose d’assez important depuis la révélation du jeu l’année dernière – des images de gameplay significatives. Nous savons à peu près ce qu’est cette exclusivité PlayStation 5, mais nous ne l’avons pas encore vue correctement en action.

Enfin, Sony a remédié à cela aujourd’hui avec une toute nouvelle présentation State of Play. Moins d’une semaine avant le lancement du jeu dans le cadre de la gamme PS Plus de février, le jeu a enfin été mis à l’honneur. Comme prévu, le gameplay sera un mélange d’action en voiture et à pied. Au volant de l’un des trois types de véhicules, votre objectif est essentiellement de détruire d’autres voitures en les percutant, tout en évitant que la même chose vous arrive. Vous pouvez sauter de votre voiture et sauter dans une autre, ou vous pouvez courir dans l’arène en tant que personnage agile, capable d’esquiver les véhicules et de franchir les obstacles.

Chaque personnage a des capacités de héros uniques, y compris une voiture spéciale avec ses propres pouvoirs. Après avoir regardé le jeu en action pendant quelques bonnes minutes, cela semble beaucoup plus prometteur – la conduite de la voiture semble être super arcadey, et il se passe toujours quelque chose pour vous garder engagé. On dirait que ça pourrait être très amusant.

Plus tard dans la vidéo, divers modes sont explorés, notamment Carnado, Stockpile et Gridfall. Enfin, la présentation aborde les articles cosmétiques et les microtransactions. Vous pourrez acheter l’une des devises du jeu, mais il n’y a pas de paiement pour gagner – tout est purement pour le spectacle.

