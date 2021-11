La vente de Mary Fitzgerald de Sunset brise le silence sur les retombées avec Christine Quinn

Il semble qu’il y aura beaucoup de drame entre Mary Fitzgerald et Christine Quinn dans Selling Sunset saison 4.

Mary Fitzgerald a parlé de sa relation avec Christine Quinn et a révélé qu’elles n’étaient « pas au bon endroit ».

Vendre le coucher du soleil les fans seront bien conscients que Mary et Christine étaient proches lorsque la première saison de l’émission a été diffusée en 2019. Cependant, depuis lors, la paire s’est éloignée et Mary est devenue de bonnes amies avec sa co-star Chrishell, qui souvent est en désaccord avec Christine dans la série. Maintenant, il semble que Christine et Mary ne soient tout simplement plus amies.

S’adressant au Daily Star à propos de Christine, Mary a expliqué: « Il s’est passé des choses qui signifient que nous ne sommes pas en bons termes. »

Mary Fitzgerald de Selling Sunset brise le silence sur les retombées de Christine Quinn. Image : @themaryfitzgerald via Instagram, Netflix

Mary a poursuivi en disant: « Vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde. Et même si Christine et moi avons été proches dans le passé, les choses ont changé. Ce n’était pas sain. » Elle a ajouté que c’était « devenu toxique » et a déclaré: « C’est arrivé à un point où je ne pouvais plus le traverser. Je ne pouvais plus continuer à traverser les hauts et les bas et j’avais toujours l’impression d’avoir été trahie. »

Mary a poursuivi: « Je suis capable de me défendre maintenant et j’ai choisi de sortir d’une situation toxique. J’ai choisi de ne pas avoir cette amitié dans ma vie. »

Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé entre les anciens amis, mais Vendre le coucher du soleil la saison 4 doit sortir cette année et nous imaginons que nous découvrirons ce qui s’est passé dedans.

Mary a également révélé que le tournage de la saison 4 était difficile pour elle. Elle a déclaré: « J’étais très anxieuse à l’idée de filmer cette série. J’étais très nerveuse à ce sujet. Et le fait que tout le monde dans le monde donne son avis sur vous est également stressant. »

Elle a ajouté: « Mon mari (Romain Bonnet) m’a aidée à y faire face de manière saine, j’ai donc maintenant un thérapeute qui vient. Je veux être sur la bonne voie et penser de la bonne manière. C’est bien d’avoir traitement préventif. »

Vendre le coucher du soleil la saison 4 sera diffusée sur Netflix le 24 novembre.

