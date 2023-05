Le réalisateur Flash sur la possibilité de refondre Ezra Miller pour une suite potentielle

L’avenir d’Ezra Miller en tant que Barry Allen n’a peut-être pas encore été défini par James Gunn ou Warner Bros. Discovery, mais Le flashc’est directeur est très clair sur ce qu’il ferait si la décision lui appartenait.





Après avoir joué dans une longue liste de scandales ces dernières années, Miller a été critiqué par une grande partie du fandom et du public de DC, beaucoup les appelant à ne pas continuer à jouer au Scarlet Speedster et à être remplacés par Grant Gustin ou un autre. Cependant, la sortie du film approche à grands pas et la plupart des premières critiques louent la performance de Miller en tant qu’Allen.

C’est probablement pourquoi Muschietti n’a aucun doute que s’il arrive à faire une suite à Le flash, il ne pouvait pas le faire avec quelqu’un d’autre qu’Ezra. Cela a été confirmé par le réalisateur sur le podcast The Discourse (via Variety) :

« Si [a sequel] arrive, oui. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui puisse jouer ce personnage aussi bien qu’eux. Les autres représentations du personnage sont excellentes, mais cette vision particulière du personnage, ils ont juste excellé à le faire. Et, comme vous l’avez dit, les deux Barrys – on dirait un personnage qui a été fait pour eux.

Au-delà Le flashon ne sait pas si le personnage apparaîtra bientôt dans le nouveau canon DCU, d’autant plus qu’aucun titre lié à son histoire n’a été annoncé par Gunn ou Safran pour la première phase de la nouvelle franchise, intitulée Dieux et monstres.

Mais qu’il s’agisse de Barry Allen, de Wally West ou de toute autre interaction avec le speedster, ils constituent une partie très importante de la mythologie de DC, il est donc prévu qu’il apparaisse à l’avenir.

La brève histoire de The Flash en live-action

La CW

Peu de stars ont eu la chance de jouer Barry Allen dans le monde du live-action. Contrairement à des personnages comme Superman ou Batman, Flash n’a pas été adapté à l’écran très souvent, sauf dans les productions animées.

Le premier fut Rod Haase en 1979, pour l’émission spéciale intitulée Légendes des super-héros, produit par Hanna-Barbera pour NBC. Les deux épisodes mettaient également en vedette Adam West dans Batman, Burt Ward dans Robin, Garrett Craig dans Captain Marvel, Howard Murphy dans Green Lantern, Bill Nuckols dans Hawkman, Barbara Joyce dans The Huntress, Alfie Wise dans The Atom et Danuta Wesley (crédité comme Danuta) en tant que canari noir.

Ensuite, John Wesley Shipp dans la série 1990, qui est également revenu sur The CW’s Le flash tout en jouant Jay Garrick, un speedster de l’âge d’or de DC. Enfin, en 2014, l’ancienne star de Glee a fait ses débuts à Arrowverse en tant que Barry Allen, un personnage qu’il a laissé derrière lui il y a quelques jours à peine après neuf saisons.

Pendant le Croisement Crisis on Infinite EarthsMiller a fait une apparition en tant que sa propre version du personnage, après avoir brièvement fait ses débuts dans Batman contre Supermanet officiellement en 2017 Ligue des Justiciers.

Le flash sort en salles le 16 juin.