Qui sont les vrais partenaires des acteurs de « The Last of Us »

La série « Le dernier d’entre nous”, basé sur le jeu vidéo du même nom, est disponible sur la plateforme HBO Max à travers un chapitre publié tous les dimanches. Après avoir vu les premiers épisodes, la production américaine a captivé des milliers de personnes à travers le monde, qui sont devenues fans de ce qui a été vu à l’écran.

De cette façon, les téléspectateurs sont également devenus fans des acteurs, il est donc normal qu’ils veuillent en savoir un peu plus sur eux, principalement Pedro Pascal, celui chargé d’incarner le personnage principal de l’histoire de survie au milieu d’un pandémie dangereuse qui met fin au monde.

L’une des curiosités habituelles des fans de leurs artistes préférés concerne leur vie amoureuse, en particulier s’ils ont un partenaire ou non et qui ils sont. C’est pourquoi nous allons maintenant vous présenter une liste de ces membres de la distribution qui sont follement amoureux de leurs partenaires.

LES COUPLES DES ACTEURS DE « THE LAST OF US »

Pierre Pascal

L’acteur chilien est le protagoniste de l’histoire de « The Last of Us » lorsqu’il incarne Joel, un personnage né du jeu vidéo du même nom. Bien qu’il conquière le monde entier avec sa performance, tout porte à croire qu’il n’a pu conquérir personne pour son cœur, du moins pour le moment, puisqu’il n’a été connu pour aucun partenaire sentimental.

Pedro Pascal dans le rôle de Joel Miller dans « The Last of Us » (Photo : HBO Max)

anna torv

Elle joue Tess, une femme qui a des qualités de leader et qui aide beaucoup ceux qu’elle peut, en particulier Joel, qui est l’un de ses meilleurs amis, alors elle le conseille et l’écoute dès qu’elle le peut. Dans sa vie amoureuse dans la vraie vie, tout semble lui sourire, puisqu’elle est en couple avec l’acteur Mark Thomas Valley.

Anna Torv avec Mark Thomas Valley (Photo: Pinterest)

Merle Dandridge

Dans la fiction, elle incarne Marlene, l’un des personnages qui s’occupe d’Ellie (Bella Ramsey), elle joue donc un rôle important dans l’histoire. Si on voit son côté intime dans la vraie vie, on peut supposer qu’elle est célibataire car elle n’a pas connu de partenaire depuis longtemps. Ce que l’on sait, c’est qu’elle était mariée à l’acteur Christopher Johnston.

Les Lucioles sont dirigées par Marlene, interprétée par Merle Dandridge (Photo : HBO)

nickofferman

Nick Offerman joue Bill, un personnage quelque peu naïf et oublieux, mais dans le monde réel, c’est très différent et il peut présumer qu’il est heureux amoureux de l’actrice Megan Mullally, dont on se souvient pour ses multiples apparitions à la télévision et pour avoir remporté un Emmy. .

Nick Offerman aux côtés de Megan Mullally en 2020 (Photo : AFP)

gabriel lune

L’acteur qui incarne Tommy dans la série HBO fait également partie des acteurs qui peuvent dire qu’il est actuellement amoureux et sa compagne est également l’actrice Smaranda Luna.

Gabriel Luna et Smaranda à la première de « The Last of Us » (Photo : Gabriel Luna / Instagram)

