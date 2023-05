La fin de « Barry » clôt sa blague la plus sombre sur le délire américain : parmi les meilleurs de HBO Max

Je n’ai aucun doute que « Barry » est l’une des séries les plus insolites de ces dernières années et même au sein du Catalogue HBO Maxoù les meilleures histoires qui ont été racontées à la télévision en direct, de « The Wire », « The Sopranos » à « Succession ». La création de Bill Hader fait partie des grands depuis 2018, lorsqu’il a montré une comédie très particulière, avec une parodie sur Hollywood, le crime organisé, les vétérans et d’autres facettes qui reconstituent la vie américaine moderne, sans oublier le délire américain du siècle. ce qui se produit Et, avec le chapitre 8 de sa saison 4, il a fini par clore sa grande blague, ce rire maladroit et cerval qui cache plus d’une vérité.

La dernière étape de « Barry »Elle est même devenue plus sombre depuis l’absence de sa chanson habituelle dans le titre de la série au début et dans le saut dans le temps qui, tout au long « Tu ferais mieux d’appeler Saul »montrait la vie du tueur à gages devenu acteur et l’expectoration du glamour, Sally roseauaprès s’être soustrait à ses responsabilités.

Sally, bien sûr, a eu le pire, parce que si vous ne l’avez pas remarqué, Barry est plus un psychopathe qu’une victime des circonstances.: Il s’isole dans un fantasme de la vie américaine en père religieux et exemplaire qui s’éloigne de la violence et des péchés pour élever son fils, qu’il soumet par la peur et l’ignorance de la réalité.

Tandis que Sally vit une vie misérable dans une perruque noire (blague policière sur la perte d’identité de l’actrice) et une addiction à alcool. Ennuyée, manquante, regardant ses collègues réussir à l’écran, elle ne trouve pas un peu de plaisir même dans les petites transgressions qu’elle commet lors de sa journée loin de chez elle.

Qui est plus proche de la rédemption ? Ils n’ont pas tort de conclure que Barry ne le serait jamais parce qu’il est le genre d’antagoniste qui ne veut pas payer sa cotisation.. Cela ressemble plus à un Walter White soit tony soprano qu’à un Saul Goodman. Et c’est ainsi que nous l’a montré le dernier chapitre de la série, qui n’était pas le meilleur mais qui a servi pour les derniers applaudissements.

Sally et Barry avec leur fils dans la saison 4 de la série (Photo : HBO Max)

« BARRY » A JOUÉ AVEC LE PRÉVISIBLE, MAIS A TERMINÉ SON CYCLE

Même si ce n’était pas la meilleure des saisons, la seconde est quand même la plus impressionnante, la grande vertu de « Barry » saison 4 il jouait en dehors des limites de la prévisibilité. Au début, il semblait Bill Hader il était devenu très sérieux pour démontrer l’hypocrisie et le cynisme de son protagoniste et, bien sûr, de la société qu’il dépeint.

Et il en fut de même avec un Barry ancré dans ses années de père de famille, un Sally roseau émotionnellement abandonné, Gène Cousineau exilé, un NoHo Hank plus proche de la légalité et un Fuches jouant ce qu’il ne pourrait jamais être : un vrai gangster de cinéma. Ces lignes narratives sont racontées et résolues jusqu’à la rencontre finale des personnages principaux.

NoHo Hank dans l’une de ses dernières scènes de la série « Barry » (Photo : HBO Max)

Épisode 8, intitulé « Ouah »le meilleur de cette saison, qu’on ne peut nier, commence par la blague typique de la série : Barry va au supermarché pour acheter des armes. Vous ne demandez même pas deux pistolets, mais prenez des armes à longue portée, qui brillent à travers les couloirs remplis de jouets et de produits pour les enfants, les travailleurs, les parents, qui ne sont même pas bronchés par votre présence : rappelez-vous, aussi, que ! un fugitif qui fera un film !

« Barry » exhibant ses armes au milieu d’un supermarché, dans l’une des scènes typiques mais percutantes de la série (Photo : HBO Max)

Cette grande parodie donne le ton et la dernière critique majeure de la série sur la vie américaine moderne et, pourquoi ne pas le dire, celui du monde : celui de détourner le regard face à des problèmes importants. Et le chapitre se termine par un autre : l’hypocrisie d’hollywooddes grands studios et des téléspectateurs de transformer les tueurs en série en personnages phares, illuminé par une attention morbide. Il s’est même moqué de « The Sopranos » avec le fond sombre après son apogée.

La fermeture de « Barry » peut être prévisiblecar la mort du protagoniste était en tête de la liste des issues possibles, mais Bill Hader a trouvé un moyen de continuer à faire de la parodie et de l’humour le plus puissant, celui qui cache les inquiétudes sous le rire.

C’est pourquoi je te pardonne de ne pas m’avoir autant surpris à la fin. Je vous remercie plutôt d’avoir écrit et filmé une série non conventionnelle, risquée et irrévérencieuse : c’est marrant qu’elle soit sortie le même jour que la fin de « Succession »mais il est aussi surprenant qu’ils l’aient fait un jour avant le jour commémoratif.

C’est comme ça que « Barry » est parti, entre fins ingénieuses et émouvantesmarchant parfois sur un terrain sûr et sautant dans l’abîme pour raconter la grande blague sur l’illusion américaine (et de plus en plus mondiale) de ce siècle.