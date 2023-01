Le film Super Mario Bros révèle un nouveau clip Mario vs Donkey Kong

Le film de »Super Mario Bros. » vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce, dévoilant un combat entre Mario, incarné par Chris Prattet Donkey Kong, qui est exprimé par Seth Rogen. Cet aperçu est la première fois que Rogen peut être vu jouer le personnage classique de Nintendo.

La scène s’ouvre avec Mario et Donkey Kong sur le point de s’affronter dans l’arène, Mario prenant une raclée de Donkey Kong, tandis que la princesse Peach et Toad regardent de loin. Bien que la scène ait déjà été montrée dans la première bande-annonce, il est révélé ici que Mario portera le costume de chat de »Super Mario 3D World ».

Dans le clip, vous pouvez également voir Cranky Kong, l’un des personnages préférés des fans, qui sera joué par l’acteur Fred Armisen, bien qu’il ne parle pas dans cette nouvelle scène, qui se termine par Donkey Kong bondir sur Mario et avec le date de la première du film le 7 avril.

» Le film Super Mario Bros. » a été annoncé pour la première fois en 2018. Alors que Nintendo refusait de faire un nouveau film Mario après le flop du film de 1993, Shigeru Miyamoto s’est intéressé à la réalisation d’un film d’animation lorsqu’il a rencontré le fondateur de Studios d’illumination tandis que le parc à thème Super Nintendo World était en cours de développement.

Le film est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, qui ont déjà travaillé sur le dessin animé »Teen Titans Go ! ». Dans sa langue originale, le film présente les voix de Chris Pratt dans Mario, Charlie Day dans Luigi, Jack Black dans Bowser, Anya Taylor-Joy dans Peach et Seth Rogen dans Donkey Kong.

»The Super Mario Bros. Movie » sortira en salles le 7 avril.