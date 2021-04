Le réalisateur et co-scénariste rassemblé révèle que rien ne s’est passé avec le film depuis 2019

Marcus Dunstan et Patrick Melton ont remis les pendules à l’heure sur The Collected (alias The Collector 3), révélant que la suite d’horreur attendue est restée coincée dans l’enfer du développement. Auparavant, il y avait eu des rapports de Le collecteur et La collection obtenir un autre épisode de la franchise avec le réalisateur Dunstan et le co-scénariste Melton de retour à bord. Randy Havens, Dot-marie Jones et Navi Rawat auraient fait partie du casting avec des images de l’ensemble qui ont été diffusées sur Internet plus tôt cette année.

Malheureusement pour les fans d’horreur imaginant que tout cela signifiait que Le collectionneur 3 sortira bientôt, Dunstan et Melton disent maintenant que ce n’est pas du tout le cas. Parlant du statut de la suite du podcast The Thing With Two Heads de Sean Clark, Dunstan explique que l’équipe n’avait tourné que pendant un peu plus d’une semaine avant l’arrêt de la production. Pire encore, le cinéaste dit également que le producteur a depuis cessé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels, ce qui ne permet pas de savoir si le film sera un jour terminé.

« Eh bien, nous avons tourné pendant huit jours, puis il a été fermé. J’ai investi dans ce truc, j’aimerais savoir ce qui se passe. Nous n’avons plus entendu personne avec la production. Je sais que la plupart des accessoires que j’ai apportés là-bas ont ont été volés. Je penserais que quiconque a investi dans ce film qui pense que cela se passe, n’aimerait-il pas savoir ce qui se passe? .. Tous les appels et e-mails sont restés sans réponse. téléphone et vous n’entendez rien, à ce stade, je suis vraiment dérangé. «

Melton a soutenu son co-auteur, révélant que Le collectionneur 3 n’a même pas tourné de nouvelles images en deux ans.

«Nous avons en fait arrêté de tourner en 2019. C’était il y a deux ans, et nous n’avons tourné que huit jours, donc [there’s only been] très, très peu de clichés. Tout ce qui a été publié date de cette période et il n’est pas prévu de commencer à le tourner. Nous n’avons parlé à personne qui était dans la production … nous aimerions le terminer, mais je ne sais pas. Nous ne sommes pas les producteurs, donc nous ne savons pas. «

Dunstan révèle également comment il y a un teaser qui a « été fait pendant longtemps » en utilisant les huit jours de séquences qu’ils ont tournées en 2019. Le réalisateur précise également qu’il a encore besoin de chronométrage des couleurs, de droits musicaux et de certains effets visuels avant le teaser peut être publié. Pour terminer le teaser, le producteur devra donner le feu vert au projet pour reprendre, de sorte que les images restent également sur les étagères pour le moment. Parce que le producteur détient les droits, Dunstan et Melton ne peuvent pas passer à la suite sans son implication.

Même avec les images teaser que le duo a pu produire à partir de leur tournage de huit jours, Melton déplore à quel point ramasser le tournage maintenant signifierait repartir de la case départ, étant donné que les décors sont partis avec les accessoires volés. Dunstan explique également comment la situation aurait dû être gérée de manière complètement différente, se sentant particulièrement déçu de voir le projet se terminer après tout le travail qui y a été consacré.

«Tout était évitable, complètement évitable, c’est ce qui me rend dingue. Je n’ai pas investi dix ans pour saisir cette opportunité, la faciliter, la rassembler, pré-écrire trois versions différentes de cette chose, juste pour être ignorée. « Ce n’est pas mon objectif. Et je suppose que les gens qui ont investi des capitaux dans ce truc se demandent probablement » Hé, où est notre film? » Malheureusement, nous devons attendre que le marteau de l’honnêteté de Thor tombe et les frappe correctement. «

À partir de maintenant, il semblerait que Le collectionneur 3 est mort dans l’eau, il vaut donc mieux ne pas compter sur la suite qui verra le jour. Vérifier Sean Clark, L’artiste VFX Christopher Nelson et le dernier épisode de leur Podcast The Thing With Two Heads sur YouTube, qui plonge également dans Dunstan et Melton parlant de leur implication dans le Vu franchise et ce qui s’est passé avec leur projet Halloween suite qui n’a jamais été faite.

