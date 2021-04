Bhad Bhabie a battu un record d’OnlyFans.

Bhad Bhabie a officiellement lancé un compte OnlyFans et elle a gagné plus d’un million de dollars au cours de ses six premières heures.

En février, Bhad Bhabie (née Danielle Bregoli) a déclaré qu’elle envisagerait de rejoindre OnlyFans à l’âge de 18 ans sur Instagram Stories. La rappeuse de ‘Bestie’ a déclaré qu’elle utiliserait le site pour permettre « aux fans de voir différents contenus et de pouvoir interagir avec moi sur une autre application ». Cependant, elle a également confirmé qu’elle ne partagerait pas de contenu nu.

Eh bien, Bhad Bhabie a eu 18 ans le 26 mars (l’âge requis pour créer un compte OnlyFans) et elle a lancé sa page une semaine plus tard. En publiant une vidéo teaser sur Instagram, elle a déclaré: « J’ai vu vos 6 millions de commentaires et maintenant je réponds à votre appel. Nous enfreignons toutes les règles. Vous voyez là, chiennes. »

LIRE LA SUITE: Chaque compte de célébrité OnlyFans que vous pouvez suivre



Bhad Bhabie a gagné plus d’un million de dollars sur OnlyFans au cours de ses six premières heures. Photo: Paul Archuleta / FilmMagic, @bhadbhabie via Instagram

À peine six heures plus tard, Bhad Bhabie a partagé une image de ses gains OnlyFans et elle avait déjà gagné 1 030 703,43 €. « Pas mal pendant 6 heures. Nous avons rompu avec ce record de onlyfans », a-t-elle écrit à côté de la photo (un représentant d’OnlyFans a également confirmé à Daily Dot que le chiffre était correct).

Bhad Bhabie rejoint d’autres célébrités comme Cardi B, Bella Thorne et Bretman Rock, qui ont rejoint la plateforme. Cependant, certains ont trouvé «prédateur» que tant de personnes se soient abonnées au compte de Bhad Bhabie étant donné qu’elle venait tout juste d’avoir 18 ans et ont demandé que la limite d’âge soit portée à 21 ans.

Voici la réaction aux OnlyFans de Bhad Bhabie.

Bhad Bhabie vient d’avoir 18 ans et a déjà un million d’abonnés sur onlyfans ?? !! vous êtes tous des prédateurs pour de vrai pic.twitter.com/CmzHWgsWwz – mak ~ PERSONNE LA PLUS DRÔLE JAMAIS ミ ☆ (@ruespillbottle) 2 avril 2021

Cette situation de Bhad Bhabie est la raison pour laquelle l’éligibilité pour OnlyFans devrait être de 21 ans et plus. – Dedee 🥀 (@thoughtfulbae) 2 avril 2021

bhad bhabie gagner 1 million de fans uniquement en 6 heures confirme deux choses que je sais déjà:

1. vous êtes tous méchants et comme les enfants

2. les femmes blanches laides ont vraiment cette merde de la vie sur la serrure – ré. (@CALLHERDIARA) 2 avril 2021

À la lumière de Bhad Bhabie créant un seul fan, prenons le temps de nous souvenir que Dj Akademiks a tweeté ceci pic.twitter.com/Wlm1UyjRqB – ✨Éclairage ⚡️McQueer✨ (@rekcut__) 2 avril 2021

Rappelez-vous que si vous «attendiez» que quelqu’un ait 18 ans et / ou que vous le poussiez à faire un OnlyFans pas même un MOIS, vous vous constituiez comme un prédateur. Faire un compte à rebours est malade, des pruneaux bizarres et croustillants (par exemple, Bhad Bhabie, Billie Eilish, Britney Spears, Olsen Twins)! pic.twitter.com/VVj5cKhNMj – Guessivity ♤ (@whom_guess) 2 avril 2021

Qu’en penses-tu? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂