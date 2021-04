Configurer Devolo Home Control: voici comment fonctionne la Smart Home

Devolo Home Control comprend toute une gamme de solutions pour la maison intelligente. Nous vous dirons ce que le système peut faire et comment il fonctionne.

Quiconque décide d’entrer dans le monde de la maison intelligente devra presque inévitablement se poser d’abord la question du système. Parce qu’il existe désormais de nombreux fabricants en concurrence sur le marché, qui proposent tous des solutions différentes pour des solutions intelligentes de chauffage, de contrôle de l’éclairage et de sécurité. La plupart des entreprises s’appuient désormais sur des systèmes modulaires qui peuvent être étendus avec des appareils supplémentaires en fonction des besoins. L’un de ces systèmes est Devolo Home Control.

Le centre de contrôle Devolo Home: le cœur de la maison intelligente

Comme la plupart des systèmes comparables, le système Smart Home de Devolo est construit autour d’un hub central. Cela s’appelle simplement Devolo Centre de contrôle à domicile et se branche simplement sur une prise libre dans la maison, semblable à un répéteur WLAN ou à un adaptateur CPL. De plus, le centre de contrôle doit être connecté au routeur à l’aide d’un câble Ethernet. Dans les foyers qui utilisent un système Devolo Powerline, le centre de contrôle peut également être intégré au réseau dLAN.

Les différents produits pour la maison intelligente de Devolo

Devolo propose une gamme assez large de produits pour la maison intelligente qui peuvent être intégrés dans le système de maison intelligente en fonction des souhaits et des exigences de l’utilisateur. C’est à vous de décider à quoi ressemblera votre propre système de maison intelligente à la fin, quels composants il contient et quelles tâches il entreprend. Dans tous les cas, les options ne manquent pas grâce à la variété des produits.

Prises intelligentes et prises de mesure: Ces prises peuvent être contrôlées à distance et, si vous le souhaitez, activées et désactivées à des heures définies. Les prises de mesure enregistrent également la consommation électrique des appareils connectés et donnent à l’utilisateur des informations sur la quantité d’énergie qu’il utilise avec quoi.

Commutateur radio: Les commutateurs radio peuvent être couplés à d’autres composants. Cela signifie que les appareils individuels peuvent être allumés et éteints de manière ciblée, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Contacts de porte et de fenêtre: Les contacts de porte et de fenêtre peuvent être couplés à des thermostats de radiateur intelligents, par exemple. De cette manière, la maison intelligente peut automatiquement baisser le chauffage lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes, évitant ainsi une consommation d’énergie inutile.

Détecteur de mouvement: Les détecteurs de mouvement détectent chaque mouvement dans la pièce et peuvent être couplés à des interrupteurs d’éclairage pour des systèmes d’alarme, par exemple.

Sirène d’alarme sans fil: La sirène d’alarme sans fil peut avertir les résidents des dangers imminents tels que les incendies, les cambriolages ou les dégâts d’eau dans diverses situations. Pour ce faire, il doit cependant être couplé à des capteurs de mesure appropriés tels que le détecteur de mouvement ou le détecteur de fumée.

La sirène d'alarme sans fil est destinée à avertir des effractions, des incendies et des dégâts d'eau.



Radiateur et thermostats d’ambiance: Le radiateur et les thermostats d’ambiance sont capables de réguler automatiquement la température dans les pièces de la maison selon des horaires définis. Ils peuvent également être couplés à d’autres capteurs tels que des contacts de fenêtre et peuvent, par exemple, réduire automatiquement la puissance de chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Détecteur de fumée et détecteur d’humidité: Les détecteurs de fumée et les détecteurs d’humidité font ce que leur nom promet. Le détecteur de fumée peut détecter le développement de la fumée et avertit au moyen d’un signal lumineux et d’une sirène d’alarme. Si personne n’est à la maison, les résidents sont également avertis par e-mail et SMS. Le détecteur d’humidité, quant à lui, mesure l’humidité et aide à régler le climat de la pièce.

Configurer le centre de la maison intelligente

Le centre de contrôle est ensuite configuré soit via l’interface Web du navigateur de l’ordinateur sur mydevolo.com, soit via une application disponible gratuitement pour Android et iOS. Cependant, il est plus facile à installer sur le PC. La seule exigence est que le PC doit être dans le même réseau domestique que le centre de la maison intelligente.

Après avoir créé un compte et connecté, le centre de la maison intelligente devrait alors être automatiquement reconnu et peut être ajouté au nouveau système de maison intelligente en tant que premier appareil via le logiciel. Pour ce faire, cependant, le fabricant souhaite connaître, entre autres, l’emplacement du siège social et demander les données d’adresse de l’utilisateur.

Configurer d’autres appareils Appareils Smart Home

D’autres composants sont ensuite également configurés via l’interface Web. Là, l’appareil à configurer est simplement sélectionné et l’utilisateur reçoit immédiatement des instructions détaillées.

Après le montage, avec la plupart des appareils, il suffit d’appuyer pendant une seconde sur le bouton d’apprentissage de l’appareil. L’appareil et le smart home center devraient alors se connecter automatiquement. La communication entre le centre de contrôle et les autres appareils s’effectue via la technologie radio Z-Wave.

Résumé