Whoopi Goldberg suspendu de The View après une remarque sur l’Holocauste

La vueWhoopi Goldberg prendra un congé sabbatique de deux semaines après avoir été suspendue par ABC. Selon CNN, la suspension intervient après qu’elle a fait remarquer dans l’émission que l’Holocauste n’était « pas une question de race ». Cela a conduit à une réaction violente contre Goldberg, incitant le Acte sœur star de présenter des excuses publiques. Le réseau a estimé que des mesures supplémentaires étaient encore nécessaires pour rectifier la situation et il a été annoncé que Goldberg prendrait un congé obligatoire.

« A compter d’aujourd’hui, je suspends Whoopi Goldberg pendant deux semaines pour ses commentaires erronés et blessants », a déclaré le président d’ABC News, Kim Godwin, dans un communiqué. « Bien que Whoopi se soit excusé, je lui ai demandé de prendre le temps de réfléchir et d’en apprendre davantage sur l’impact de ses commentaires. L’ensemble de l’organisation ABC News est solidaire de nos collègues, amis, famille et communautés juifs. »

FILM VIDÉO DU JOUR

« Hier dans notre émission, je me suis mal exprimé », a noté Goldberg sur La vue avant sa suspension, suite à des excuses préalables sur Twitter. « J’ai dit quelque chose que je me sens responsable de ne pas laisser sans examen, parce que mes paroles ont bouleversé tant de gens, ce qui n’a jamais été mon intention. Je comprends pourquoi maintenant, et pour cela, je suis profondément, profondément reconnaissant parce que les informations que j’ai obtenues ont été vraiment utiles. , et cela m’a aidé à comprendre différentes choses. »

Goldberg a ajouté : « J’ai dit que l’Holocauste n’était pas une question de race mais plutôt l’inhumanité de l’homme envers l’homme. Mais c’est en effet une question de race parce qu’Hitler et les nazis considéraient les Juifs comme une race inférieure. exception. Je regrette mes commentaires, comme je l’ai dit, et je me corrige. Je me tiens également aux côtés du peuple juif comme ils le savent et vous le savez tous, parce que j’ai toujours fait ça.

Whoopi Goldberg revisite plusieurs rôles de son passé





Paramount+

Pendant ce temps, Whoopi Goldberg voyage également dans le passé avec des rôles d’acteur qui renvoient à certains de ses personnages les plus populaires du passé. le Théodore Rex star reprend son rôle de Guinan de Star Trek : la nouvelle génération pour la suite de la série Paramount+ Star Trek : Picard. Elle a récemment été présentée dans une nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de cette émission. Patrick Stewart avait déjà parlé avec Goldberg sur La vue de la ramener dans le Star Trek univers.

Goldberg devrait également apparaître dans Soeur Acte 3. Tim Federlé (High School Musical : La comédie musicale : La série) écrira et réalisera la suite en cours de développement pour le service de streaming Disney+. Goldberg reprend le rôle qu’elle a joué dans les deux premiers films mais aucun détail supplémentaire n’a été révélé sur l’intrigue. Il y a de fortes chances que d’autres personnages du passé apparaissent dans le nouveau film car Goldberg a taquiné que certains des anciens enfants acteurs que nous avons vus dans Sister Act 2: retour à l’habitude pourrait apparaître tout grandi dans le nouveau film.

Star Trek : Picard reviendra avec la saison 2 le 3 mars 2022 sur Paramount +. Soeur Acte 3 n’a pas encore de date de sortie.





L’auteur du Fight Club fait l’éloge de la fin du nouveau film chinois Chuck Palahniuk, auteur de Fight Club, a donné son avis sur la décision de la Chine de changer la fin du film pour le streaming dans le pays.

Lire la suite





A propos de l’auteur