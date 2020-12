Le réalisateur de Superman, Richard Donner, trouve les films de super-héros sombres et en colère trop déprimants

Superman le réalisateur Richard Donner n’est pas dans les films de super-héros « sombres et en colère ». Le réalisateur de 90 ans a amené Man of Steel sur grand écran en 1978. Christopher Reeve était dans le rôle-titre et les fans de bandes dessinées, ainsi que les non-lecteurs, ont été impressionnés par le monde que Donner a aidé à adapter. Le film a établi la norme pour tous les films de bandes dessinées qui ont suivi et il continue d’être une pierre de touche massive à ce jour.

Dans une nouvelle interview, Richard Donner a été interrogé sur l’état actuel des films de super-héros. « Il y a tellement de gens qui rendent les super-héros si cyniques, c’est déprimant », a déclaré Donner. « Quand ils sont sombres et mornes et en colère contre eux-mêmes et le monde, je ne trouve pas ça amusant. Je pense qu’il y a assez de réalité pour ça. Nous venons juste d’avoir plus de quatre ans de ça. Je pense que nous avons envie du contraire. » Certains fans de bandes dessinées seront d’accord avec ce que dit Donner, tandis que d’autres sont dans le côté le plus sombre de leurs héros préférés.

On a également demandé à Richard Donner ce qu’il pensait de la vision de Martin Scorsese sur les films de bandes dessinées. Le réalisateur emblématique les a comparés à des «parcs à thème», ce qui a provoqué un énorme tollé parmi les fans. Donner dit « Eh bien, j’aimerais pouvoir faire un de ces manèges dans les parcs à thème! » Donner a poursuivi en disant: «Le problème est que, souvent, nous constatons dans notre industrie que lorsque l’objectif technique devient facilement disponible, il est totalement mal utilisé. Mais en même temps, de temps en temps, vous voyez vraiment magnifique histoire avec l’un de ces films. «

Zack Snyder a été accusé d’avoir rendu ses films DC trop sombres par certains critiques. Le réalisateur est de retour derrière la caméra pour son interprétation originale Ligue de justice, qui est similaire à ce qui s’est passé avec Richard Donner et Superman 2. Donner a été renvoyé du projet et remplacé par Richard Lester, qui a refait la plupart de ce qui était déjà fait. Les images originales de Donner ont été retouchées pour la coupe du film 2006 par le réalisateur. Interrogé sur la situation de Snyder, Donner a déclaré qu’il n’avait aucune idée de qui était le réalisateur, mais qu’il pensait que « c’est merveilleux », il avait la chance de terminer son montage.

Quant aux films de super-héros actuels qu’il aime, Richard Donner a évoqué Patty Jenkins Wonder Woman. Le réalisateur dit que le film de 2017 « avait le même sentiment d’émotion » que son film de 1978 Superman. « Quand vous voyez que c’est bien fait, selon mes critères, c’est tellement satisfaisant », a déclaré Donner. « Je suis très heureux et fier quand je les vois. Quand c’est mal fait, c’est une telle déception. » Beaucoup de fans de bandes dessinées seront probablement d’accord avec cet aspect de l’opinion de Donner. Pour l’instant, le réalisateur a hâte de diriger Lethal Weapon 5, qui sera le dernier opus de la franchise. « C’est à la fois mon privilège et mon devoir de le mettre au lit. C’est excitant, en fait », a déclaré Donner. Vous pouvez consulter le reste de l’interview avec le réalisateur au Telegraph.

Sujets: Superman