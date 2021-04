La nouvelle saveur de crème glacée de Dolly Parton est sortie aujourd’hui – et elle a écrasé le site Web

Brasserie Sainte Crucienne Sainte Cru Soft Machine - Can - Bouteilles De Bière 44 Cl - Brasserie Sainte Crucienne - Saveur Bière

Aujourd'hui nous partons vers Colmar pour y découvrir la brasserie française Sainte Cru. De plus en plus présente sur le domaine brassicole, elle nous dévoile Soft Machine, une NEIPA à la robe cuivrée, trouble et aux arômes frais, fruités et juteux d'agrumes, d'orange, de fruits tropicaux et de houblon. En