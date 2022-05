Peter Andre s’exprime après sa virilité par rapport à un « Chipolata » devant le tribunal

Peter Andre a défendu la taille de sa virilité après avoir été choqué de découvrir que c’était devenu un sujet de discussion principal le premier jour du tristement célèbre procès en diffamation « Wagatha Christie » entre Rebekah Vardy et Coleen Rooney.

Suite à l’annonce que Peter Andre s’est récemment envolé pour l’Australie pour retrouver sa mère après avoir passé deux ans à part, les fans veulent en savoir plus sur le chanteur d’origine anglaise et élevé en Australie (PA Images / Alamy Stock Photo).

Dans un procès qui ne peut être décrit que comme très attendu, Vardy poursuit Rooney pour diffamation après que ce dernier a affirmé que l’épouse du footballeur de Leicester City, Jamie Vardy, avait divulgué au moins trois histoires privées sur sa vie personnelle – faisant notoirement l’allégation en elle. maintenant tristement célèbre « c’était … le compte de Rebekah Vardy » sur Instagram.

Jamie Vardy et Wayne, le mari de Rooney, étaient tous deux présents le premier jour du procès à la Royal Courts of Justice de Londres. Cependant, c’est le pauvre Peter Andre qui a peut-être été le plus choqué, car sa virilité est rapidement devenue un sujet de discussion majeur.

Contre-interrogé par l’avocat de Rooney, David Sherborne, Vardy a vu ce qui semblait être une impression A3 d’un article contenant une interview de Vardy. Le Daily Mail rapporte qu’il titrait : « Peter est pendu comme une petite chipolata, rasé, baveux, dure cinq minutes ».

Les textes méchants de Rebekah Vardy appelant Colleen Rooney ‘C ***’ lus devant le tribunal

L’avocat a ensuite lu des extraits de l’article, y compris des affirmations selon lesquelles le Fille mystérieuse Le chanteur avait réussi « seulement cinq minutes de relations sexuelles avec Rebekah » et qu’il avait « le plus petit équipement de pantalon que j’aie jamais vu », qui ressemblait à une « chipolata miniature ».

L’article était paru dans les News of the World, et on a demandé à Vardy si elle estimait que c’était «respectueux» du «droit d’André de ne pas partager cette information» après avoir déclaré plus tôt qu’elle respectait la vie privée des gens.

Elle a répondu: « J’ai été forcée dans une situation par mon ex-mari de faire cela.

« C’est quelque chose que je regrette profondément … Ce n’est pas agréable à lire et je comprends pourquoi cela est utilisé et pour moi, c’est de la dénigrement et j’ai également été menacé de dénigrement par l’équipe de Mme Rooney. »

Interrogé à nouveau sur la question par Sherborne, le joueur de 40 ans a déclaré: « Les circonstances qui l’entouraient étaient complètement différentes. »

Elle a admis plus tard avoir dit qu’elle n’avait pas demandé sa permission à André ni lui avoir dit que cela allait arriver à l’avance.

Avec ses parties intimes soudainement le sujet du jour, André n’avait apparemment pas d’autre choix que de se rendre sur Instagram.

« Savez-vous à quel point il est difficile de continuer à me mordre la lèvre sur des situations? » il a écrit.

« Mais à mon avis, la plupart des gens ont vu dans la jungle comment un gland s’est transformé en chêne, alors je pense que ça va. »