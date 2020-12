Up! changements et le modèle 2021 est livré avec quatre sièges

La Volkswagen Up! a remporté la ligne 2021 et passe à sa septième année au Brésil (peut-être la dernière). Cependant, la petite trappe de la marque allemande a complètement renversé la proposition. Lancé en 2014 à partir de 26 900 R €, le modèle coûte désormais pas moins de 60 000 090 réaux.

Le constructeur automobile continue de réduire l’autonomie et commence à proposer Up! uniquement dans la version Xtreme haut de gamme. De cette façon, la trappe commence à être complète de l’usine. Et avec le moteur turbo et flexible 1.0 TSI pouvant atteindre 105 ch et 16,8 mkgf, qui a fait ses débuts dans la sous-compacte en 2015.

Avec la ceinture à trois points obligatoire pour tous les occupants de la voiture, Volkswagen devait faire un changement inhabituel. À partir de la ligne 2021, le Up! prend désormais seulement quatre personnes à bord. La marque a même créé un nouveau dossier de siège arrière qui apporte l’avertissement. La nouvelle législation est entrée en vigueur en janvier de cette année.

Selon le magazine Quatro Rodas, Volkswagen n’a pas produit l’Up! en 2020. Tous les modèles vendus cette année étaient de la ligne 19/20, produite l’année dernière. La pandémie, bien sûr, était l’une des raisons pour lesquelles Up! était temporairement hors ligne.