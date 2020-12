Kevin Smith partage le pitch original de Superman Lives de 1996 envoyé par Warner Bros.

Kevin Smith a révélé le pitch original 1996 Superman Lives de Warner Bros.dans son intégralité. Smith a parlé du projet raté à plusieurs reprises au cours des 24 dernières années, avec Une soirée avec Kevin Smith DVD de 2002 fournissant l’essentiel des informations. Tim Burton a ensuite été attaché à la réalisation du film susmentionné et Nicolas Cage devait jouer le rôle de l’homme d’acier. Cependant, le film n’a jamais été censé être et Smith a été renvoyé du projet.

Sur le dernier épisode de son podcast Fatman Beyond, Kevin Smith une fois de plus élevé Superman vit. « J’ai nettoyé mon bureau et j’ai trouvé de la merde et je voulais juste partager ça avec vous tous », a déclaré Smith. « Ceci est de Warner Bros. et il est de, je ne sais pas si vous pouvez voir la date là-bas, la date est le 15 mai 1996. Ce que je tiens dans ma main est une lettre de Warner Bros. datant de 24 ans, puis-je vous le lire? » Comme Smith l’a dit au fil des ans, il s’est heurté au studio au moment d’écrire le film.

La lettre d’introduction de Kevin Smith de Warner Bros. se lit comme suit: «Il est temps pour la renaissance d’un héros. Comme vous le savez, nous créons un nouveau Superman film, emmenant le super-héros le plus célèbre du monde dans le 21e siècle. « La lettre était accompagnée d’une collection de bandes dessinées que le studio souhaitait que Smith revisite et familiarise avec. Smith a ensuite lu le discours dans son intégralité, que vous pouvez lire ci-dessous .

«Aliéné du monde qu’il protège, convaincu que sa relation avec Lois Lane est vouée à l’échec, Superman est soudainement vaincu et laissé pour mort par le méchant Brainiac, un génie intergalactique déterminé à collecter le meilleur ADN de l’univers. Superman est secrètement soigné de nouveau à la santé par son mentor Cadmus pour découvrir qu’il a perdu ses super-pouvoirs. Alors que Lois pleure la perte de son amour et que Brainiac cherche frénétiquement le corps de Superman, l’homme d’acier revient déguisé en utilisant un body high-tech pour se battre pendant qu’il tente de retrouver son Tout en combattant les sbires de Brainiac, Parasite et Banshee, Superman redécouvre ses pouvoirs et son amour pour Lois Lane. Dans une ultime confrontation, Superman détruit Brainiac et sauve le monde qu’il est venu appeler chez lui.

Kevin Smith a parlé de la Superman vit histoire depuis des décennies maintenant, mais c’est la première fois qu’il partage l’intégralité du discours de Warner Bros. « C’est ainsi que j’arrive à ce putain Superman histoire « , a plaisanté Smith. » C’est littéralement le chemin où ça commence … le document qui a conduit à cet autre, à mon putain Superman récit. Moi écrivant Superman et puis rien ne se passe avec ça et puis je raconte cette histoire pendant les 20 prochaines années. « À son crédit, les fans de Smith aiment toujours entendre parler des difficultés en coulisses d’essayer de faire tourner le film.

En fin de compte, Kevin Smith estime que Tim Burton était la vraie raison pour laquelle sa vision de Superman vit n’a jamais été une réalité. « Le studio était satisfait de ce que je faisais », se souvient Smith. « Puis Tim Burton s’est impliqué, et quand il a signé son contrat de paiement ou de jeu, il s’est retourné et a dit qu’il voulait faire sa version de Superman. Alors, à qui Warner Bros va-t-il revenir? Le gars qui a fait Les commis, ou le gars qui leur a fait un demi-milliard de dollars Homme chauve-souris« Burton lui-même a qualifié cela d’une des pires expériences de sa carrière. » J’ai pratiquement perdu un an. Un an, c’est long pour travailler avec quelqu’un avec qui vous ne voulez pas vraiment travailler. «

