Le réalisateur de la momie dit que le film de Brendan Fraser était presque un remake direct du film de Boris Karloff

de Brendan Fraser La momie était au film d'horreur Universal de 1932 ce que David Cronenberg La mouche était à l'original de Vincent Price. Il a pris une prémisse de base d'un monstre de film emblématique et a développé un film beaucoup plus élaboré et spectaculaire autour de lui. Cependant, le réalisateur Stephen Sommers a récemment révélé que les plans initiaux du remake étaient simplement de refaire le film de Boris Karloff.





En parlant à SYFY Wire, le réalisateur a révélé que le film avait déjà traversé plusieurs scénaristes et réalisateurs au moment où il a embarqué dans le projet. Ce n’est qu’à ce moment-là que le scénario du film a commencé à changer, car Sommers n’avait aucune intention de faire un simple remake du classique de Karloff. Il a dit:

«Il y avait eu une demi-douzaine d’écrivains et de réalisateurs différents dessus. En fait, le gars avant moi était John Sayles et il allait l’écrire et le réaliser. Son scénario était en fait bon, mais tout s’est passé à Los Angeles car pendant neuf ans, ils ont essentiellement essayé de faire un remake de la Momie de Boris Karloff. Ce qui est ridicule. J’adore le Boris Karloff [version]mais je n’avais aucun intérêt à refaire ce film. Je dis, ‘Enfer, j’aurai besoin de 15 millions de dollars juste pour les effets visuels.’ Quand j’ai raconté ma vision au studio, ils ont dit : ‘Eh bien, oui, si tu vas faire un remake de Boris Karloff Mummy, un film d’horreur à petit budget avec un mec enveloppé de bandages, tu ne vas pas dépenser autant d’argent. Mais si tu vas faire quelque chose [bigger, we’ll give you more money].' »

La momie a été le plus grand succès de Brendan Fraser.

Contrairement à la version Tom Cruise de 2017, le temps passé par Brendan Fraser à s’attaquer à l’un des maux de l’Égypte a été un énorme succès. Prendre plus de 416 millions de dollars à la boîte et tenir tête à la sortie de Star Wars : La Menace Fantôme pour démarrer, La momie a livré une aventure d’action à l’ancienne qui a engendré un certain nombre de suites et de retombées, a fait une star de Fraser et a donné à un certain lutteur sa grande chance d’agir. Pas trop mal pour un film qui allait presque être tellement différent de la façon dont il s’est avéré.

Avec Brendan Fraser ayant commencé un retour réussi à Hollywood, il y a évidemment eu beaucoup de questions quant à savoir s’il pourrait y avoir une dernière sortie sur les cartes pour Rick O’Connell de Fraser. Interrogé sur un retour potentiel dans la franchise, Fraser a précédemment déclaré:

«Ça a l’air amusant. Je suis toujours à la recherche d’un emploi. Si quelqu’un a la bonne vanité. Je pense que je n’ai jamais été aussi célèbre et que je n’ai jamais été aussi sans salaire qu’en ce moment. Alors faites passer le mot.

Il y a de nombreux fans de Fraser et La momie franchise qui aimerait voir un autre film dans le futur. Cependant, si cela n’arrive jamais, alors la trilogie originale et le spin-off dirigé par Dwayne Johnson de Le roi Scorpionpeuvent tous être trouvés sur divers services de streaming.