Transatlantique aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

netflix créé Transatlantique il y a seulement quelques jours, mais les fans attendent déjà une deuxième saison. Est-il possible d’arriver?

Le 7 avril, il y a quelques jours à peine, Netflix lancé à l’échelle mondiale, Transatlantiqueune nouvelle série d’Anna Winger, la créatrice de peu orthodoxe. A cette occasion, la société de production a porté au petit écran une nouvelle adaptation historique d’un sauvetage en France en 1940. Avec la même émotion que sa première grande oeuvre, cette série a déjà captivé des milliers de personnes à travers le monde.

A tel point que les sept premiers épisodes de Transatlantique Ils sont actuellement dans le top 10 sur Netflix. Cependant, la réalité est que de nombreux followers ont été choqués par l’intrigue et veulent savoir si cela va continuer. C’est pourquoi la grande question s’est déjà posée : aura-t-il une saison 2 ? On vous dit !

Transatlantique aura-t-il une saison 2 ?

Transatlantique est une création qui n’est pas seulement basée sur de vrais événements et se déroule dans la Seconde Guerre mondiale, mais est également une adaptation du livre « Le portefeuille de vols »par Julie Orringer. Selon son synopsis officiel « Transatlantic s’inspire de l’histoire vraie de Varian Fry, Mary Jayne Gold et du Emergency Rescue Committee (ERC). Arriesgando su vida para ayudar a más de 2000 refugiados a escapar de Francia en medio de la ocupación nazi, entre ellos, muchos artistas de la lista de los más buscados, un grupo de jóvenes héroes internacionales y sus famosos protegidos ocupan una villa en los límites de la ville. Là, face à la menace d’un danger mortel, naissent des collaborations inattendues et des histoires d’amour passionnées..

Sans aucun doute, une histoire passionnante pour laquelle les fans attendent déjà une deuxième saison. Mais la réalité est que Netflix n’a pas encore renouvelé Transatlantique pour une nouvelle édition. A noter que, comme à chaque occasion, le géant du streaming mettra quelques semaines pour évaluer le succès de la série et s’il est possible de la renouveler.

Pourtant, comme ce fut le cas pour peu orthodoxe, cette bande a également été présentée comme une « mini-série » et, après ses sept épisodes, il n’y a plus beaucoup d’histoire à développer. C’est pour ça que tout indique que cela ne continuera pas, mais la réalité est qu’avec Netflix, tout peut arriver.

