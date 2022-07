L’acteur de Squid Game viendrait chez Marvel

in

merveille

L’acteur du hit de 2021 de Netflix, The Squid Game, serait prêt à venir dans l’univers cinématographique Marvel pour révolutionner la marque.

©IMDBLe jeu du calmar

Le jeu du calmar C’était la série sensationnelle Netflix en 2021 qui raconte l’histoire d’une série de jeux pour enfants où plus de 400 personnes participent et dans chacune des compétitions des vies sont perdues en même temps que le prix millionnaire du défi gonfle jusqu’à atteindre des proportions épiques. Le gagnant était, étonnamment, Seong Gi-hun, un passionné de courses de chevaux qui doit subvenir aux besoins de sa fille et a été joué par Lee Jung-jae.

Justement Lee Jung-jael’acteur qui a dirigé le casting de la série populaire Le jeu du calmarest en négociation avec merveille de rejoindre son multivers de héros et de méchants pour révolutionner la marque avec une arrivée qui choquera sûrement les adeptes de la société dirigée par le maître stratège Kevin Feige qui a su placer le MCU comme la principale franchise hollywoodienne.

Qui est-ce Lee Jung-jae? Il est né le 15 décembre 1972 à Séoul et est considéré comme l’un des grands acteurs de la Corée du Sud. Il a reçu de nombreux prix tels que le Screen Actor’s Guild Award, les Independent Spirit Awards, les Critic’s Choice Television Awards et d’autres prix qui incluent la reconnaissance de différentes œuvres dans sa carrière professionnelle, bien que le plus remarquable, évidemment, soit Le jeu du calmar.

+ Un talent qui viendrait chez Marvel

l’initié @DanielRPK était celui qui a lancé la nouvelle qui a ensuite été confirmée par différents portails attentifs à tout ce qui se passe avec l’actualité du Univers cinématographique Marvel et les différentes alternatives qui émergent dans ce multivers de héros et de méchants séparés en phases, qui est actuellement présenté au cinéma Thor : Amour et tonnerre et vient de finir par Disney+ la série TV Mme Merveille.

Ce qui est certain, c’est que Lee Jung-jae ne serait pas le premier personnage oriental important au sein du Univers cinématographique Marvel. Cette distinction est restée Simu Liu avec la première de Shang-Chi et la légende des dix anneaux qui a su aborder la société orientale avec une distribution complète de personnages asiatiques pour atteindre un total de 91% d’acceptation par les experts en Tomates pourries et être un succès au box-office pour Kevin Feige.

Cette expérience de merveille pourrait bien être un moteur pour l’embauche Lee Jung-jae qui est une star avec un nom propre important sur les terres coréennes et signifiera un élément exceptionnel à prendre en compte pour la pénétration d’autres marchés par la marque qui, jour après jour, démontre son fervent engagement envers la diversité, ce dont Kevin Feige profite toujours remarquer.

On ne sait toujours pas quel sera le projet pour lequel le protagoniste de Le jeu du calmarmais nous sommes sûrs que les adeptes de la série de Netflixajouté au public asiatique et tous les amateurs de bon jeu seront attentifs à toute nouvelle concernant la participation de cet acteur au Univers cinématographique Marvel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂