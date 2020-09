Le prototype Flying-V accrocheur de KLM réalise son premier vol réussi

Bien que parfois il semble que tout soit inventé et pensé dans la conception d’avions commerciaux, nous avons vu ici à de nombreuses reprises que ce n’est pas le cas et que même la NASA a quelque chose à dire, surtout lorsqu’elle rencontre le MIT avec des dessins. même personnalisable. Et le Voler-V KLM, qui fait partie de ces propositions uniques, a volé pour la première fois, bien que dans un modèle réduit.

Le design a été dévoilé l’année dernière, étant l’idée originale de KLM et de l’Université TU Delft à la recherche de un avion plus durable, étant plus petit que l’Airbus A350 et offrant moins de résistance. À ce moment-là, nous nous sommes demandé s’il pouvait voler et un an plus tard, le premier prototype à l’échelle a décollé en Allemagne.

Une première tentative réussie

La société a publié dans un communiqué que le Flying-V original a effectué le premier vol avec quelques images. Il s’agit de un modèle télécommandé qui est la première phase d’un processus de création d’environ deux ans et qui intervient après des essais successifs en soufflerie et sur le terrain.

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, le modèle à l’échelle est considérablement plus petit que ce qui est attendu à la fin, mesurant 3,06 mètres d’envergure, 2,76 de long et pesant 22,4 kilogrammes. Il modèle définitif il aura (s’il n’y a pas de changements) une capacité de 314 passagers et 160 mètres cubes de fret, avec des dimensions de 55 mètres de long, 17 mètres de haut et une envergure de 65 mètres.

Ce vol était important pour vérifier la fiabilité de la conception particulière, qui contrairement aux avions conventionnels est en V et qui cherche à être plus efficace grâce à l’aérodynamique. Les responsables affirment que cette conception réduira la consommation de carburant de 20% par rapport aux avions actuels tels que l’Airbus A350 et le Boeing 787 Dreamliner.

Ils nous dessinent un avenir de « V-plans »

En principe, il sera alimenté par moteurs à double flux à faible consommation de carburant Et il fonctionnera au kérosène, mais l’idée est qu’au fur et à mesure que des groupes motopropulseurs plus respectueux de l’environnement deviennent disponibles, ils peuvent être incorporés dans le Flying-V. En outre, ayant cette conception dans laquelle le fuselage est réparti dans cette grande et unique aile divisée.

Un design qui rappelle celui que nous avons vu d’Airbus en février dernier avec le Maveric. La promesse dans ce cas est que ses améliorations aérodynamiques permettent d’augmenter l’efficacité et de réduire les émissions de CO₂ de 20%, selon Jean-Brice Dumont, responsable de l’ingénierie chez Airbus.

Dumont lui-même a également expliqué que ce type d’aéronef à voilure intégrée pourrait faire partie de l’avenir des avions commerciaux, mais dont l’arrivée attendue dans les années 2030. Ceci est conforme à l’estimation de KLM pour le Flying-V, car le développement d’un nouveau modèle d’avion peut prendre jusqu’à dix ans.

De plus, il y a difficultés supplémentaires comme l’intégration dans les aéroports, comme dans le cas du Boeing 777x. Bien qu’à cet égard, KLM affirme que le Flying-V aura la même envergure qu’un A350, de sorte que les installations existantes peuvent être utilisées.

Reste à voir si ce projet progresse et ce qui se passe lors des premiers vols d’essai, tant dans sa fiabilité que dans sa plus grande efficacité promise. Vérifiez également qu’arrive-t-il aux passagers, s’il y a des étourdissements dans les sièges les plus éloignés de l’axe ou si cela peut être évité.

Image | KLM