Les océans du monde entier ont capturé 10% des émissions mondiales de carbone, selon une nouvelle étude

Tendance FP08 sept. 2020 16:21:37 IST

On savait que le dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère était absorbé par l’air ou l’océan. Mais une approximation correcte de la quantité de CO2 absorbée par l’océan mondial n’était pas claire jusqu’à présent.

Dans une étude récente, les chercheurs ont calculé une histoire temporelle des flux (ou mouvements) de CO2 océan-atmosphère de 1992 à 2018. L’étude a révélé que les plans d’eau absorbent une part beaucoup plus importante des émissions qu’on ne le pensait auparavant. La recherche a été menée par l’Université d’Exeter et a été publiée dans la revue Communications de la nature.

Les scientifiques ont pris en compte la différence de température dans l’eau de surface et quelques mètres plus bas, et ont noté que des études antérieures avaient examiné la différence significative. Comme la différence de température affecte l’absorption du dioxyde de carbone, les études calculant la présence de gaz à la surface de l’océan révéleraient des réponses fausses. La dernière expérience a révélé que les océans du monde entier absorbaient environ 10% des émissions mondiales de combustibles fossiles.

Parlant des différences, le professeur Andrew Watson, du Global Systems Institute d’Exeter, a déclaré: «Ces différences sont importantes car la solubilité du dioxyde de carbone dépend très fortement de la température.» Selon Watson, ils ont utilisé des données satellitaires pour corriger les différences de température, et quand ils le font, cela fait une grande différence car ils sont capables d’obtenir un flux beaucoup plus important dans l’océan.

À la suite des calculs corrigés, les estimations du flux de CO2 océan-atmosphère se sont avérées bien concorder avec l’inventaire du carbone océanique. Le Dr Jamie Shutler, du Centre de géographie et des sciences de l’environnement sur le campus Penryn d’Exeter à Cornwall, a expliqué comment la méthode indépendante dérive les données. La méthode utilise une étude océanique mondiale menée par des navires de recherche pendant des décennies pour calculer comment l’inventaire du carbone a augmenté dans la masse d’eau. «Ces deux estimations« big data »du puits océanique de CO2 s’accordent désormais assez bien, ce qui nous donne une confiance accrue en elles.

