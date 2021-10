Netflix : Victoria Pedretti ne pouvait pas être Love Quinn in You pour cette raison

La troisième saison de Tu arrivé a Netflix Il y a plus d’une semaine et a fait une chose très claire : c’est, sans aucun doute, l’un des favoris de ces dernières années sur la plateforme. Rapidement, il se positionne entre les les tendances et les utilisateurs n’ont cessé de partager sur les réseaux sociaux leurs théories sur ce qui se passera dans le quatrième volet. Quel est l’attrait fondamental ? leurs protagonistes Penn Badgley et Victoria Pedretti. Cependant, la série aurait pu être très différente.

Et c’est que l’actrice de 26 ans qui donne vie à Amour quinn il avait en fait d’autres plans pour cette fiction. Aujourd’hui, il incarne le couple de Joe Goldberg, avec qui il partage son fils Henry et avec qui il décide de commencer une nouvelle vie à Madre Linda. Mais elle-même a révélé en dialoguant avec Byrdie qu’avant de penser aux deuxième, troisième et quatrième saisons, il avait auditionné pour être Beck !

La première obsession de Joe – que l’on voit à l’écran – est celle d’un étudiant qui rêve d’être écrivain. Dans les premiers épisodes diffusés sur Netflix, le personnage de ce lecteur charismatique et naïf était chargé de Elizabeth lail. Mais Victoria Pedretti faisait également partie des candidats. En effet, il a assuré qu’il était arrivé « assez loin dans le processus de sélection”.

Elle le voulait vraiment et finalement c’est venu : non seulement elle a obtenu le nouveau rôle principal dans TuMais elle a également eu beaucoup plus de temps à l’écran avec Love Quinn et des conflits vraiment intéressants qui l’ont amenée à exposer ses vrais talents d’actrice et sa capacité à rendre les épisodes captivants du début à la fin. ET la chimie que vous avez avec votre partenaire, Penn Badgley, est hypnotique et a laissé les abonnés de la plateforme vouloir en voir plus.

Dans l’interview, l’actrice a avoué qu’elle était encore à l’université lorsqu’elle a participé au casting de la première saison de Tu. Ils ne savaient toujours pas à quel point ce serait un succès pour Netflix et ils ont opté pour Elizabeth Lail. En peu de temps, il éblouit les producteurs avec son travail sur La malédiction de Hill House et rapidement a été convoqué pour faire partie du projet qui est aujourd’hui parmi les plus vues du mois.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂