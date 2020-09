Campagne pour la campagne électorale américaine: Trump veut utiliser des actifs privés si nécessaire

Le président américain Donald Trump veut tout mettre en œuvre pour assurer sa réélection lors des prochaines élections de novembre. Pour cela, l’ancien entrepreneur immobilier new-yorkais est apparemment prêt à investir son propre argent dans la campagne.

Après avoir signalé des problèmes financiers dans sa campagne, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il utiliserait l’argent de ses avoirs privés pour sa réélection si nécessaire. « Je le ferais si je devais le faire, mais nous sommes dans une très bonne position », a déclaré Trump, faisant référence aux finances de son équipe de campagne. Son équipe a «beaucoup plus d’argent» à sa disposition qu’à la même époque lors de la campagne électorale il y a quatre ans.

Si, contrairement aux attentes, il fallait plus d’argent pour remporter une élection, il la tirerait, a déclaré l’ancien entrepreneur immobilier new-yorkais. « Quoi qu’il en soit, nous devons gagner », a déclaré Trump. « C’est l’élection la plus importante de l’histoire de notre pays », a-t-il déclaré avant de partir pour des représentations dans les états de Floride et de Caroline du Nord. Trump a déclaré à propos de la situation financière de la campagne qu’il avait dû dépenser de l’argent en publicité plus tôt que prévu en raison de la pandémie corona, « afin de contrer les fausses informations ».

Campagne sous pression des coûts

Le « New York Times » a rapporté dans un article détaillé du week-end que la campagne était soumise à de fortes pressions financières moins de deux mois avant les élections en raison de dépenses élevées. D’autres médias américains avaient également rapporté que la campagne de Trump avait déjà dépensé une grande partie de ses fonds, malgré des dons massifs. Les campagnes américaines dépensent généralement beaucoup d’argent en publicité télévisée et en ligne.

Trump et ses républicains ont reçu un total de 1,1 milliard de dollars (un bon 900 millions d’euros) depuis le début de la campagne pour la réélection de Trump jusqu’à la fin du mois de juillet. La campagne n’a pas encore annoncé le montant des dons pour le mois d’août. Le challenger de Trump, Joe Biden et les démocrates, ont levé 364,5 millions de dollars pour leur campagne en août seulement. En juin et juillet, les démocrates ont chacun recueilli environ 140 millions de dollars en dons.

Trump sollicite des dons importants depuis beaucoup plus longtemps que Biden, car il a longtemps été considéré comme certain qu’il se présenterait pour un deuxième mandat pour les républicains. Les dons élevés pour les deux candidats montrent également à quel point les élections du 3 novembre sont compétitives.