Le prochain projet d’Adam McKay Hauteur moyenne, construction moyenne est enfin en cours

Scénariste-réalisateur Adam Mc Kay a parcouru un long chemin depuis ses débuts en tant que rédacteur en chef de Saturday Night Live. Sa longue carrière est marquée par des classiques comiques tels que Nuits de Talladega, Vice, Présentateuret Le grand court. Son film le plus récent, Ne lève pas les yeux, a fait des débuts fracassants sur Netflix et a mis la division du discours politique américain, les préoccupations environnementales et l’obsession des médias sociaux au premier plan de la comédie satirique apocalyptique. Maintenant, McKay prévoit de porter son sujet de satire politique à de nouveaux sommets dans son prochain projet, Taille moyenne, corpulence moyenne, tel que rapporté par THR.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le projet couvait depuis un certain temps, McKay faisant référence au projet lors d’une séance de questions-réponses au Tribeca Film Festival 2022. Il a mentionné que le scénario sur lequel il travaillait à l’époque s’attaquerait au « gros argent sale » et a défini le projet comme une comédie. Un an plus tard, Taille moyenne, corpulence moyenne est décrit comme « en partie thriller de tueur en série, en partie comédie ». Le projet à venir suit un meurtrier qui utilise des lobbyistes politiques pour changer la loi afin de lui permettre de tuer plus facilement.

McKay a écrit le script et prévoit de diriger le prochain long métrage. Plusieurs acteurs sont déjà attachés au projet, dont Robert PattinsonAmy Adams, Robert Downey Jr..Forêt Whitaker, et Danielle Deadwyler. Les poids lourds par intérim déjà confirmés parlent à une distribution d’ensemble bien équilibrée capable de donner vie à cette comédie noire de tueur en série. Cependant, selon des sources proches du projet, d’autres membres de la distribution devraient être ajoutés dans les mois à venir, car le script demande que des personnages supplémentaires soient remplis.

McKay vise un tournage à la fin de l’été à Boston, malgré les moyens financiers du long métrage et sa future distribution en l’air. Actuellement, Taille moyenne, corpulence moyenne n’a pas de studio attaché au projet pour aider au financement ou à la distribution du film.





Adam McKay a une filmographie emblématique

Netflix

Taille moyenne, corpulence moyenne est en train de devenir un autre projet politiquement chargé imprégné de nuances comiques et satiriques. Alors que ses précédents travaux ont abordé la crise du logement de 2008 (Le grand court), le mandat de Cheney en tant que vice-président (Vice), et notre urgence climatique (Ne lève pas les yeux), le prochain film d’Adam McKay abordera le crime et la corruption dans la sphère politique américaine.

Le pivot vers des comédies plus imprégnées de politique en 2008 est devenu un signifiant du travail ultérieur de McKay. Au fil des ans, chaque projet a diffusé avec succès des commentaires sociaux inspirés de circonstances réelles d’une manière à la fois amusante et digeste pour un public plus large. Ne lève pas les yeux est la mesure la plus récente de son succès avec cette fusion, alors que le film a établi le record du deuxième film le plus regardé de Netflix au cours de son premier mois et lui a valu une multitude de nominations et de victoires, dont quatre nominations aux Oscars. On pourrait penser que les antécédents éprouvés de McKay et les étoiles brillantes attachées à Taille moyenne, corpulence moyenne apporterait une navigation fluide dans le développement de la fonctionnalité. Cependant, il s’avère que le cinéaste visionnaire fait face à des obstacles pour lancer sa prochaine entreprise.

Selon le rapport THR, McKay a du mal à trouver un studio pour monter à bord du prochain thriller politique comique. Même Apple Studios – avec qui il a un accord de premier regard – n’a pas manifesté d’intérêt pour le projet. Des sources ont confirmé que plusieurs ont transmis la fonctionnalité, et d’autres examinent méticuleusement les chiffres, car des mesures rentables ont pris le devant de la scène dans le climat actuel de l’industrie. De plus, les studios doivent peser les différents résultats entre les sorties en salles ou en streaming. Ce dernier obligerait le développeur à effectuer des rachats initiaux élevés pour les acteurs de la liste A, ce qui n’a fait qu’alimenter la réticence à signer.

Les initiés du studio ont également mentionné que le sujet du film est un autre domaine de réticence. Ils craignent que la sombre satire politique ne réussisse pas dans la sphère théâtrale actuelle, bien que McKay ait été catégorique sur le fait que le long métrage serait attrayant pour les deux côtés du spectre politique. La bataille difficile à laquelle McKay est confronté, même en tant que lauréat d’un Oscar, reflète le climat actuel à Hollywood. Il y a quelques années à peine, ce projet aurait créé une situation de concurrence entre les studios pour les droits du film. Cependant, nous sommes maintenant entrés dans une ère d’aversion au risque et d’avarice dans le divertissement où la responsabilité – financièrement, thématiquement, etc. – a rendu les studios moins susceptibles de prendre des risques sur des projets jugés trop précaires.