Zendaya remplacerait Gal Gadot dans ce film

in

Premières

L’actrice de Euphorie Vous rencontrerez un réalisateur avec qui vous avez travaillé à une autre occasion de votre carrière.

© IMDbGal Gadot et Zendaya.

Le prochain film de Cléopâtre a récemment fait la une des journaux avec le remplacement surprise de gal gadot comme protagoniste principal. Selon journaliste jeff sneiderl’actrice zendayaconnue pour son travail sur Euphoriea été choisie pour incarner la reine du Nil dans ce film épique.

Mais ce n’est pas tout, le réalisateur a aussi changé. Au lieu de Patty Jenkinsqui a dirigé Gadot dans les deux films Wonder Woman, Denis Villeneuvecélèbre pour son travail sur Duneprendra les rênes de Cléopâtre. Les cinéphiles ont hâte de voir ce villeneuve peut contribuer à cet ambitieux projet

Il est à noter que zendaya a déjà travaillé avec villeneuve dans Duneoù il a joué chani. Elle a été à la fois actrice dans le premier volet et dans le second, actuellement en tournage en vue d’une sortie en novembre de cette année. Sans aucun doute, nous parlons de l’une des versions les plus attendues de l’année.

Malheureusement, pour Patty Jenkins l’annulation de projets ne lui est pas étrangère. Récemment, Disney annoncé la suspension du tournage Escadron de voleursle nouveau film de Guerres des étoiles Quoi Jenkins dirigerait. Peu de détails ont été révélés sur les raisons des deux suspensions.

+ Gal Gadot continuera-t-il d’être Wonder Woman ?

Alerte spoil! Même si gal gadot a fait une apparition dans le film récent « Shazam ! »il semble qu’il ne jouera pas le rôle de Wonder Woman dans les prochains épisodes de l’univers cinématographique de CC. Il se murmure que James Gunn travaille sur une nouvelle histoire de super-héroïne avec une version plus jeune du personnage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?