Joker Fan Art imagine Harry Melling comme le clown prince du crime de la DCU

De nouvelles illustrations font de Harry Melling, la star de The Pale Blue Eye, le prochain Joker dans la DCU de James Gunn.

Si nous obtenons un autre Batman pour faire partie de la DCU, il y a de fortes chances qu’un tout nouveau Joker vienne lui servir de fleuret. Cela signifie que nous pourrions finir par voir quelqu’un d’autre endosser le rôle du clown sinistre, peut-être avec une apparition dans Les braves et les audacieux ou ailleurs dans la DCU. Pour l’artiste numérique horrific.heroics sur Instagram, l’acteur Harry Melling (Harry Potter série, L’oeil bleu pâle) serait un excellent choix en tant que Joker. Pour souligner ce point, l’artiste a réalisé deux portraits imaginant ce casting fantastique, et vous pouvez les découvrir ci-dessous.





Pour être clair, les plans que James Gunn et Peter Safran ont pour le Joker dans la DCU ne sont pas encore tout à fait clairs. Un nouveau Homme chauve-souris Le film a en fait été annoncé, mais il n’y a aucune garantie ou indication pour le moment que le Clown Prince of Crime sera impliqué dans cette histoire. Ce qui a été confirmé, c’est que le film explorera davantage la famille Bat en suivant Bruce Wayne et la version Damian Wayne de Robin. Le film s’inspirera de la série de bandes dessinées du même nom de Grant Morrison.

FILM VIDÉO DU JOUR





Joaquin Phoenix sera de retour en tant que Joker

Images de Warner Bros.

Nous savons qu’une autre version du Joker sera de retour sur grand écran. La production est en cours sur un Joker suite qui ramènera Joaquin Phoenix en tant que personnage aux côtés de Lady Gaga en tant que nouvelle incarnation de Harley Quinn. Le premier mot est que le film est une comédie musicale, probablement située principalement à Arkham Asylum où nous avons vu le Joker pour la dernière fois à la fin du premier film. La suite sortira en salles le 4 octobre 2024.

Un autre Joker est également là-bas dans une deuxième continuité distincte qui n’est pas connectée à la DCU. Barry Keoghan a fait une apparition spéciale dans ce rôle pour Le Batmanet même s’il n’est pas encore clair s’il apparaîtra effectivement dans Batman partie II, il semble inévitable que ce Joker soit également de retour pour explorer davantage sa querelle avec Robert Pattinson Batman. Il est possible que le personnage apparaisse pour la première fois dans la série dérivée Penguin en développement chez HBO Max. Le film ne sortira pas avant 2025.

Avec pas moins de deux autres Jokers qui traînent, Gunn et Safran risquent de ne pas présenter leur version, mais il est difficile de le dire avec certitude pour le moment. À partir de maintenant, les fans n’auront qu’à attendre et voir.