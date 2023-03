Bloody Wedding est-il sur Netflix ? Où voir le film avec Samara Weaving

STREAMING

Ready or Not a été réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett en 2019. Découvrez où vous pouvez diffuser le long métrage à suspense.

© IMDbSamara Weaving a joué dans Bloody Wedding en 2019.

Comédie, horreur et suspense. Toutes ces fonctionnalités se combinent mariage sanglantle film mettant en vedette Tissage de Samara qui a su être un succès. Bien qu’il ait eu sa première en 2019 et il a fait fureur en raison de son idée novatrice, la vérité est que de nombreux téléspectateurs ne l’ont pas encore vu ou veulent lui donner une seconde chance. C’est sur Netflix ? Où peut-on le trouver en ligne ?

Prêt ou pascomme il est intitulé à l’origine, a été réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, sous le scénario de Guy Busick et R. Christopher Murphy. Tous ont su former une équipe imbattable qui a proposé l’une des productions les plus marquantes du genre ces dernières années. À tel point que sur Rotten Tomatoes, il a atteint une acceptation de 88%.

+ De quoi parle Bloody Wedding

le protagoniste de mariage sanglant est grâce le domasune jeune mariée qui rejoint la famille riche et excentrique de Alexandre, son nouveau mari. Le jour de son mariage, toutes les personnes présentes décident de perpétuer une ancienne tradition que Grace trouve inoffensive. Le conflit apparaîtra lorsqu’il deviendra un jeu mortel dans lequel chacun se battra pour sa survie.

+ Où regarder Bloody Wedding en streaming

mariage sanglant Il s’est avéré être un succès après sa sortie en salles, rapportant plus de 57,6 millions de dollars au niveau mondial. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez le retrouver en streaming : en Amérique latine, Prêt ou pas Il fait partie du catalogue Star+, tandis qu’en Espagne, il peut être apprécié sur Disney+ sous le titre Nuit de noces.

+ Le casting de Bloody Wedding

Le casting de mariage sanglant est dirigé par Tissage de Samara dans la peau de Grace Le Domas, ainsi que Mark O’Brien se faisant passer pour Alex Le Domas. Dans les rôles secondaires, ils se démarquent Adam Brody comme Daniel, Mélanie Scrofano comme Émilie, Henri Czerny comme Tony, Andie Mc Dowell comme Becky, Nicky Guadagni comme Hélène, Élyse Lévesque comme Charité, Kristian Bruun comme fitch bradley John Ralston comme Stevens, Ethan Tavares comme Gabe et liam mcdonald comme Georges.

