Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard a repris : les nouvelles déclarations de l’actrice

Amber Heard a eu une nouvelle journée de déclarations dans le procès contre Johnny Depp et a encore une fois laissé des phrases choquantes sur la relation.

© GettyLe procès entre Johnny Depp et Amber Heard a repris : les nouvelles déclarations de l’actrice.

Le procès entre Johnny Depp Oui Ambre Entendu continue de quitter les chapitres, car les parties sont actuellement devant le tribunal du comté de Fairfax, en Virginie, pour résoudre les affaires d’agression et de diffamation. Le procès a repris cette semaine, après une pause de quelques jours, et l’actrice a laissé d’autres témoignages sur ce qu’elle a vécu pendant le mariage.

Au début de la semaine dernière, il a été annoncé que le juge Penney Azcarate avait demandé un ajournement pour des raisons personnelles, pour lesquelles entendu Il n’a pas été en mesure de poursuivre ses déclarations. Auparavant, il avait offert un témoignage dur, dans lequel il évoquait les premiers coups reçus par Depp, ainsi que d’autres moments traumatisants.

+ Nouvelles déclarations d’Amber Heard

Lundi, il a fait référence à un autre incident de violence : « Johnny avait sa main sur une partie de mon visage, avec mon visage vers le bas, et il me frappait la tête, me frappait à plusieurs reprises sur la tête. C’est ce qui a causé cette ecchymose sur ma tempe. ». Il a également parlé des hallucinations de l’acteur : « Il parlait à des gens qui n’étaient pas là, je veux dire à des gens qui n’étaient pas dans la pièce. Il commentait quelqu’un qui était dans la pièce derrière moi et qui n’était pas là. C’était effrayant. ».

Ensuite, une vidéo filmée par elle a été présentée dans laquelle Depp il frappe sur les armoires de cuisine et se verse un verre de vin, alors qu’ils essaient de comprendre de quoi il est fou. Il a ensuite rappelé la première agression physique, qu’il avait déclarée avoir eu lieu en 2013, mais s’est ensuite corrigé et a affirmé que c’était un an plus tôt : « Je m’étais permis d’oublier que le début était aussi violent et chaotique »a assuré après la confusion.

Il y avait aussi de la place pour une version des faits d’un témoignage qui affirmait que entendu il avait déposé des excréments sur le lit de l’acteur, mais elle l’a nié. Selon ses dires, il s’agissait des déjections de son chien, qui avait à l’époque des problèmes d’estomac et se trouvait sur le lit de Johnny lorsque ambre Il a fait ses valises pour quitter la maison. Au début, on a cru qu’il s’agissait d’une revanche envers Depp pour une bagarre qu’ils avaient eue il y a quelques heures le jour de son 30e anniversaire, où il l’aurait agressée.

