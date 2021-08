Lucifer pourrait continuer pendant plus de saisons

Après son annulation sur Fox, Netflix a décidé de parier et de ressusciter Lucifer, une série qui l’a amené à Tom Ellis renommée internationale. Exploitant son côté comique, sarcastique et irrésistible, l’acteur a triomphé avec ce strip depuis son arrivée chez le géant du streaming. Cependant, tout ce qui commence se termine et le 10 septembre sortira la sixième et dernière saison de l’histoire qui suit la vie du fils de Dieu le plus rebelle.







Malgré le souhait des fans, l’ensemble du casting de Lucifer Il a déjà dit adieu à la fiction et il l’a fait aussi Tom Ellis. Avec un post sur Instagram plein de sentimentalité, il a remercié la plateforme d’avoir relancé la série et de l’avoir fait rencontrer à nouveau avec « le meilleur groupe de personnes”. Malgré tout, au-delà de tout, il semble que ce ne soit pas la vraie fin.

Alors que oui, Lucifer Il ne sera plus diffusé et il semble que les dix derniers chapitres clôtureront complètement l’histoire avec de nouvelles surprises, il faut noter qu’Ellis a déjà un nouveau projet. Apparemment, Netflix n’a pas voulu le laisser partir et a renouvelé le contrat avec la société pour jouer, cette fois, dans un nouveau film. Il s’agit de Joueurs, un film qui permettra aux fans de continuer à apprécier le côté comique de l’acteur.

Tom Ellis est maintenant prêt à laisser Lucifer derrière lui. Photo : (@officialtomellis)



Cependant, il explorera également son côté en tant que véritable idole puisqu’il sera celui qui fera tomber amoureux le protagoniste. Avec Gina Rodríguez, l’actrice de Jane la vierge, Tom participera à cette comédie romantique qui a déjà commencé ses enregistrements, mais il n’a toujours pas de date de sortie confirmée. Même si, compte tenu des horaires de tournage que gère la plateforme, il est probable qu’il ne sortira que l’année prochaine.

De quoi parle Joueurs ?

Il n’y a toujours pas de synopsis officiel, mais d’après ce que les protagonistes eux-mêmes ont expliqué, le film suit la vie de Mack, un journaliste sportif qui, au fil des années et grâce à l’aide de son ami Adam, a réalisé des astuces très efficaces pour conquérir les garçons. Mais, le problème avec cela, c’est qu’il finit par tomber amoureux d’un de ses objectifs, en l’occurrence Ellis, et, par conséquent, il doit décider s’il veut rester à ses côtés en apprenant à reconnaître ses sentiments.

La photo que Gina Rodríguez a partagée sur son Instagram.



En revanche, tout indique que le décor sera à New York car il y a quelques jours Rodríguez a partagé une carte postale sur Instagram avec Tom Ellis. « Lucifer et Jane sont à New York« Il a écrit alors qu’ils étaient considérés comme des compagnons proches dans ce qui semble être une chambre d’hôtel qui est probablement un morceau de l’ensemble d’enregistrement.