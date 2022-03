La fin de la saison 2 de « Bridgerton » expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après que la mère du vicomte s’assure de signaler qu’Anthony cherche une femme convenable, dans la deuxième saison de « Bridgerton”, qui est disponible sur Netflix à partir du 25 mars 2022les mères de Londres soignent leurs filles pour faire la meilleure impression.

Mais ni l’un ni l’autre ne parvient à captiver Lord Anthony Bridgerton car, poussé par son devoir de faire respecter le nom de famille, il veut que la future vicomtesse réponde à des normes impossibles. Cependant, l’arrivée de Kate et de sa sœur cadette, Edwina Sharma, change la donne.

Quand Edwina est nommée « Diamant de la saison », Anthony décide qu’elle est la bonne femme et entreprend de la convaincre, malgré les objections de Kate, qui après avoir entendu les véritables motivations du vicomte Bridgerton Il décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter le syndicat. Mais dans le processus, leurs confrontations verbales ne font que la rapprocher d’Anthony, qui ne comprend pas ce que l’aînée Sharma lui fait.

Les soeurs Sharman avec leur chien Newton dans la saison 2 de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « BRIDGERTON » ?

Pendant ce temps, les Featherington doivent accueillir le nouvel héritier dans leur domaine alors que Penelope continue de naviguer dans la ville en cachant son secret le plus profond à ses proches, gagnant même une alliée en Geneviève Delacroix.

Lorsque Jack jette son dévolu sur Cressida Cowper, Portia craint qu’elle ne soit dans la rue, alors elle trompe Jack pour qu’il se fiance à sa fille Prudence. Mais ce qui semblait être une solution à leurs problèmes s’est avéré être le contraire car le nouveau Lord Featherington est également fauché et voulait se marier pour améliorer sa situation.

Le séjour des Sharmas à Aubrey Hall rapproche Anthony et Kate alors qu’ils partagent un jeu passionnant, une chasse séduisante et leurs peurs les plus profondes. Mais les protagonistes de la deuxième saison de « Bridgerton« ils refusent de se laisser emporter par leurs sentiments et préfèrent remplir leurs devoirs. Ainsi, Anthony propose à Edwina.

Bien que Kate soit troublée par les projets de mariage d’Anthony, Kate ne prévoit pas de ruiner le bonheur de sa sœur, intervenant même au nom d’Edwina lorsque le vicomte suggère d’annuler les fiançailles après que les parents de Mary Sharma/Sheffield aient révélé leur accord avec Kate : soutenir sa petite-fille seulement si elle a épousé un noble.

Alors qu’elle est impliquée dans les préparatifs du mariage, la reine Charlotte entreprend de découvrir l’identité de Lady Whistledown. Un indice la porte à croire qu’il s’agit d’Eloise Bridgerton, avec qui elle menace de travailler. Pour l’aider à se tirer d’affaire, Penelope n’a d’autre choix que d’écrire sur sa meilleure amie.

La rumeur selon laquelle Eloïse traîne avec un jeune homme inacceptable ensevelit socialement le Bridgertonqui tentaient de se remettre du mariage désastreux d’Anthony et Edwina, qui a annulé la cérémonie après avoir remarqué l’amour intense que son futur mari éprouve pour sa sœur.

Kate Sharma et Anthony dansant dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « BRIDGERTON » ?

Que s’est-il passé à la fin avec Anthony et Kate ? Après l’accident de Kate, Edwina pardonne à sa sœur et le vicomte lui propose. Bien qu’à cette occasion, elle rejette les fiançailles, après que la reine ait donné son approbation en public, ils décident de ne plus cacher leurs sentiments et commencent enfin une vie ensemble.

Ont-ils réussi à découvrir l’identité de Lady Whistledown ? Un commentaire de Pénélope retient l’attention d’Eloïse, qui n’hésite pas à chercher des preuves dans la chambre de sa meilleure amie. Lorsqu’il les reçoit, il la confronte et se plaint d’avoir ruiné la vie de nombreuses personnes avec ses rumeurs. Penn essaie de s’excuser, mais cela semble être la fin de leur amitié.

Portia s’enfuit-elle avec Jack Featherington ? Après que Colin ait découvert la tromperie de Jack, Portia feint l’innocence et assure l’avenir de ses filles avec une partie du produit des faux bijoux. Pendant ce temps, Jack retourne aux États-Unis en oubliant son engagement envers Prudence.