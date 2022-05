Qui est Jordan Peterson ? Famille, valeur nette et tournée 2022

Jordan Peterson, le psychologue canadien distingué et quelque peu controversé vient au Royaume-Uni pour sa tournée 2022. Le guerrier culturel est sûr de provoquer à la fois bouleversement et éloges alors qu’il prêche les idées publiées dans son dernier livre, Beyond Order: 12 More Rules for Life and Suite.

Qui est Jordan Peterson ?

Jordan Peterson est psychologue clinicien et professeur à l’Université de Toronto. Outre son travail dans le domaine de la psychologie, Peterson est peut-être surtout connu pour être un intellectuel public et une personnalité de YouTube, gagnant une renommée généralisée pour ses interviews et ses discours, notamment avec Cathy Newman en 2018.

Peterson pense que ces dernières années, l’esprit masculin est attaqué, affirmant dans une interview à la BBC qu’il y a eu une « réaction contre la masculinité ». Peterson a reçu un diagnostic de dépression sévère qui l’a conduit à être plongé dans un coma médicalement provoqué en janvier 2020.

Le psychologue Jordan Peterson, l’intellectuel le plus controversé au monde, a débattu avec l’athée Sam Harris devant 6000 spectateurs à la London 02 Arena. Crédit : Alamy

Famille

Peterson est marié à Tammy Roberts depuis 1989, et le couple a une fille, Mikhaila et un fils, Julian ensemble.

Tournée 2022

En septembre, Jordan Peterson se rendra au Royaume-Uni pour sa tournée « Beyond Order: 12 More Rules for Life », du nom de son récent livre. Il se produira à Londres, Birmingham, Manchester et Glasgow.

Valeur nette et suivi

Peterson a une valeur nette confirmée de 8 millions de dollars et il a révélé dans une interview avec Martin Weill qu’il gagnait environ 35 000 dollars par allocution et près de 200 000 dollars par mois grâce à son travail de consultant en tant que psychologue clinicien.