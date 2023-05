Le procès de Roméo et Juliette jeté par le juge

Un procès pour une scène de nu dans le film de 1968 Roméo et Juliette est protégé par le premier amendement, a statué un juge. En janvier, il avait été rapporté que les stars du film, Olivia Hussey et Leonard Whiting, avaient intenté une action en justice contre Paramount à cause d’une scène les mettant tous les deux nus dans une chambre ensemble. Au moment du tournage, Hussey avait 15 ans et Whiting avait 16 ans, et ils ont fait valoir dans leur procès qu’ils n’auraient pas pu légalement consentir à apparaître nus sur le film. La plainte alléguait que le réalisateur Franco Zeffirelli et le studio avaient contraint les acteurs adolescents à filmer la scène, et pour angoisse mentale et impacts négatifs sur leur carrière, les deux voulaient pas moins de 500 millions de dollars.

Jeudi, par Variété, il a été rapporté que la juge Alison Mackenzie avait accordé la requête de Paramount pour rejeter le procès. Le studio avait cherché à faire jeter le procès en vertu de la loi anti-SLAPP de la Californie. Le juge a également statué que le film était protégé par le premier amendement et que le délai de prescription s’appliquait aux allégations d’abus sexuels sur des enfants.

« Les plaignants n’ont présenté aucune autorité montrant que le film ici peut être considéré comme suffisamment sexuellement suggestif en droit pour être considéré comme définitivement illégal », a déclaré Mackenzie. « L’argument des demandeurs sur le sujet se limite à un langage trié sur le volet dans les lois fédérales et étatiques sans offrir aucune autorité concernant l’interprétation ou l’application de ces dispositions législatives à de prétendues œuvres de mérite artistique, telles que le film primé en cause ici. ”

La bataille juridique n’est peut-être pas encore terminée. L’avocat Solomon Gresen, s’exprimant au nom de Hussey et Whiting, a déclaré que le plan était de déposer une plainte distincte devant un tribunal fédéral. Au lieu de se concentrer sur la sortie en salles originale en 1968, ce nouveau procès mettra l’accent sur la sortie récente du film sur un DVD Criterion Collection. Parce que la version propose une nouvelle restauration 4K de Roméo et JulietteGresen dit que cela relancerait le délai de prescription.

« Les enfants ne peuvent pas consentir à l’utilisation de ces images… Ils profitent de ces images sans consentement », a déclaré l’avocat.





Roméo et Juliette : la bataille judiciaire continue

Alors que le réalisateur Franco Zeffirelli est décédé depuis, le fils du cinéaste, Pippo Zeffirelli, s’est montré très critique à l’égard du procès. Après son dépôt, le jeune Zeffirelli a déclaré que la scène controversée était « loin d’être pornographique », notant que son père s’était souvent prononcé contre la pornographie lorsqu’il était dans les parages.

« C’est embarrassant d’entendre qu’aujourd’hui, 55 ans après le tournage, deux acteurs âgés qui doivent leur notoriété essentiellement à ce film se réveillent pour déclarer qu’ils ont subi un abus qui leur a causé des années d’anxiété et de malaise émotionnel », a-t-il déclaré. Guardian. « C’étaient de très jeunes enfants naïfs dans les années 60 qui ne comprenaient pas ce qui allait les frapper. Tout d’un coup, ils étaient célèbres à un niveau auquel ils ne s’attendaient pas, et en plus ils ont été violés d’une manière qu’ils ne savaient pas comment gérer.

Le film a été un grand succès lors de sa première sortie. Avec un budget d’environ 850 000 €, il avait rapporté près de 39 millions de dollars. Hussey et Whiting remporteraient également tous les deux des Golden Globes pour leurs performances dans le film, tandis que Zeffirelli et le film étaient également respectivement nominés pour le meilleur réalisateur et le meilleur film aux Oscars.