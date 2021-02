L’iPhone 13 devrait avoir un capteur d’empreintes digitales sur l’écran

L’iPhone 13 sera-t-il le premier smartphone d’Apple avec Touch ID sous l’écran? La fonction pourrait servir de méthode de déverrouillage supplémentaire, par exemple dans des situations où la reconnaissance faciale de Face ID n’est pas optimale – par exemple lors du port d’un masque.

Apple travaille sur l’installation de la reconnaissance d’empreintes digitales sous l’écran de l’iPhone 13, rapporte le Wall Street Journal. Dans la situation actuelle en particulier, une méthode de déverrouillage supplémentaire aurait du sens, car le système Face ID atteint actuellement ses limites dans la vie de tous les jours, car il ne peut pas identifier son utilisateur en raison des masques portés. Touch ID sous l’écran prendrait le relais dans ces cas.

Les scanners d’empreintes digitales intégrés sont « plus fiables » que les ultrasons

Il y a eu des spéculations à ce sujet pendant des années, et des experts Apple bien connus tels que l’analyste Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg soupçonnaient dans le passé qu’Apple intégrerait cette option dans les prochains iPhones. Joanna Stern du Wall Street Journal a maintenant appris d’un ancien employé qu’Apple travaille sur des capteurs optiques pour la reconnaissance d’empreintes digitales à l’écran qui sont « plus fiables » que la solution à ultrasons.

La norme de sécurité ne doit pas être inférieure à Touch ID

Alors que les capteurs optiques ordinaires fonctionnent, ils peuvent facilement être induits en erreur en utilisant une simple image 2D. Un capteur optique à ultrasons, en revanche, est plus sûr car il stocke l’empreinte digitale sous forme d’image 3D. Cependant, la technologie est nettement plus chère. Il est fort possible qu’Apple opte pour une solution hybride afin de combiner les avantages de plusieurs technologies. Quelle que soit la solution finale: la norme de sécurité ne doit pas être inférieure à celle de la technologie Touch ID.

Comme toujours, il reste à voir si cela se produira: Apple présentera, comme d’habitude, sa nouvelle série iPhone 13 à l’automne 2021.