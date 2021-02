Ces influenceurs perdent des milliers d’abonnés Instagram – voici pourquoi

La tendance de nombre d’abonnés sur Instagram Ce n’est pas le seul index qui reflète la popularité d’un influenceur ou d’un créateur actif en ligne, mais il peut certainement vous aider à vous en faire une première idée. Même parmi les utilisateurs les plus connus de notre pays, certains peuvent perdre des abonnés en quelques semaines. Le phénomène est le résultat de l’équilibre entre le nombre d’adeptes acquis et celui d’adeptes perdus pour les raisons les plus disparates – d’un scandale à une position controversée; Cependant, il y a généralement deux raisons pour lesquelles vous perdez des abonnés, dont l’une est certainement l’activité de nettoyage de l’équipe de modérateurs d’Instagram qui chasse les robots et les faux profils.

Pourquoi perdez-vous des abonnés sur Instagram

Les algorithmes d’Instagram sont constamment à la recherche de faux profils qui hantent le réseau social, et l’une des principales causes des fluctuations du nombre de followers d’un artiste ou d’un créateur est généralement celle-ci. Cela ne signifie évidemment pas que l’influenceur en question a acheté des followers pour son propre bénéfice. Les robots et les faux profils sur Instagram ignorent souvent ce genre d’activité et, pour s’authentifier à l’analyse des algorithmes sociaux, ils suivent des profils populaires. Lorsque le système de modération interne d’Instagram trouve un bot, il le suspend ou le supprime, ce qui réduit le nombre d’abonnés de l’artiste d’une unité. A cela s’ajoute évidemment le popularité des créateurs, qui peut être à la hausse ou à la baisse comme celle de toute personnalité connue en ligne et hors ligne.

Fluctuations de quelques des milliers d’abonnés en un mois, ils peuvent être considérés comme physiologiques: c’est le cas de personnalités comme Giulia Torelli et Paola Turani, qui en un mois ont respectivement gagné environ 4.000 et 8.000 followers. Côté négatif, il en va de même pour Gabriele Vagnato et Iris Ferrari, qui ont perdu 1 800 followers et 8 000 followers. Plus indicatif, c’est lorsque le compte abonné a perdu ou gagné en un seul mois dépasse 10 000. La Sabri, Valentino Bisegna et Tancredi Galli ont perdu 13 000, 15 600 et 16 000 abonnés au cours des 30 derniers jours; Alice De Bortoli, Florin Vitan et Valeria Vedovatti ont gagné 33 000, 16 000 et 15 000. Les cas dans lesquels l’équilibre entre les adeptes perdus et acquis dépasse 100 000 ils sont plus rares en Italie et liés à des personnalités déjà très influentes comme Chiara Ferragni, ou à des profils au milieu d’un tremblement de terre comme celui de Matteo Pelusi: le premier a accumulé 180 000 followers en 30 jours; le second en a perdu 192 000.

