Fin expliquée de « La Merveilleuse Mme Maisel » – Saison 5 : ce qui est arrivé à Midge, Susie et leur amitié

Ubbink Bâche à bulles luxe SolGuard pour piscine bois Ubbink octogonale Modèle - Ocea 5,80m octogonale

Bâche à bulles luxe SolGuard pour piscine Ubbink octogonale Modèles compatibles avec les piscines de marque Ubbink Lagon, Sunwater, Ocea, Azura, Linea, Samoa, Bahia... Couvrir sa piscine avec une couverture à bulles de qualité est un point essentiel dès le printemps et jusqu’à la fin de la saison automnale. Le modèle luxe SolGuard désormais proposé pour les modèles de piscines bois Ubbink en vente chez Azialo, dispose de bordures renforcées qui vous permettront de profiter de multiples avantages au profit d’un confort de baignade incomparable. Pour profiter de tous les avantages de cette couverture d’été, déposez votre bâche à bulles sur l’eau en prenant soin de positionner les bulles en contact direct avec la surface. Cette couverture à bulles vous est livrée avec sa bachette de protection destinée à protéger la bâche lorsqu’elle reste stockée sur un enrouleur, et son sandow voile pour la maintenir en place. Caractéristiques détaillées Finition Sol Guard bleu translucide : captation maximale des rayons solaires Épaisseur 500 microns : meilleure résistance qu’une bâche d’épaisseur standard Bordure de renfort sur tout le pourtour Couverture traitée anti-UV Dimensions Modèle de piscine Dimension de la bâche Forme Épaisseur Coloris Finition Sunwater 3,60m 3,07m Octogonale 500 microns Sol Guard Bleu translucide Bordée sur tout le périmètre Ocea 4,30m 3,80m Lagon 4,50m 4,00m Ocea 5,10m 4,60m Ocea 5,80m 5,35m Attention la dimension de la bâche peut varier de +/- 2%. Ces mesures sont prises de pointes à pointes. Finition luxe SolGuard : qualité supérieure et durée de vie étendue Chauffe l’eau avec l’énergie solaire Limite l’évaporation d’eau (jusqu’à -98%) Conserve la chaleur pendant la nuit Limite l’encrassement Limite la consommation de traitement Véritable couverture isotherme, votre bâche à bulles permet de maximiser le gain de température en captant l’énergie solaire pour gagner rapidement jusqu’à 10 degrés dans l’eau. Ainsi vous profitez plus tôt de votre piscine. En évitant l’exposition directe au vent, et en recouvrant la totalité de la surface de votre piscine, la bâche à bulles limite fortement l’évaporation. Les remplissages moins fréquents et ne ne viendront donc pas refroidir votre piscine. Véritable couverture isotherme, votre bâche à bulles va permettre de conserver pendant la nuit une grande partie de la chaleur acquise dans l’eau au cours de la journée. Ainsi, votre piscine reste plus chaude plus longtemps. En recouvrant la surface de l’eau de votre piscine, vous évitez d’y voir tomber une grande partie des feuilles, pollens et débris apportés par le vent. Votre piscine reste plus propre plus longtemps, et vous la nettoyez moins souvent. Traitée anti-UV, la bâche à bulles luxe SolGuard protège votre piscine et limite la destruction du traitement par le soleil. En recouvrant régulièrement le bassin, vous diminuez la consommation de traitement piscine jusqu’à -40%. Garantie légale de conformité et des vices cachés : 2 ans