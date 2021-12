Le prince Harry et Meghan Markle ont présenté Archie et Lilibet dans un message de Noël qui a suscité la controverse

2021 a été un véritable chaos pour la royauté britannique. Bien qu’ils reposaient sur les controverses générées La Couronne dans son environnement, puisqu’il n’y a pas de nouvelle saison, le le prince harry Oui Meghan Markle ils ont décidé de tout mettre en œuvre contre les Windsor. En janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont franchi la petite porte du palais de Buckingham après avoir annoncé leur séparation d’avec la monarchie et, dès lors, tout a viré au scandale.

Les controverses entourant la le prince harry Oui Meghan Markle. Bien que le pire de tous ait été lorsqu’ils ont accordé une interview à la présentatrice, Oprah Winfrey. Dans ce rapport, les ducs n’ont rien gardé et ont dénoncé toute la famille royale les accusant de racistes, de discriminateurs et de bien d’autres choses qui restent une épine ouverte entre eux et les membres supérieurs des Windsors.

De même, la mort du prince Philip d’Édimbourg le 9 avril 2021 a été un autre problème, notamment pour Harry qui a dû se rendre en Angleterre et revoir sa famille après l’entretien. Mais maintenant, après quelques mois de silence, lui et Meghan ont montré qu’ils restaient loin des résidents de Buckingham Palace.

En effet, à l’occasion de féliciter toutes les personnes qui les suivent à Noël, les ducs ont sorti une carte postale familiale qui a fait beaucoup parler. Non seulement pour le fait que Ils ont présenté, pour la première fois, Archie et Lilibet, leurs enfants ensemble, et ont montré qu’ils sont égaux à leur père, mais à cause de leur apparence décontractée sur la carte postale. C’est le photographe Alexi Lubomirski qui a sorti le cliché et a reçu toutes sortes de commentaires.

Avec des regards complices, le le prince harry Oui Meghan Markle Ils tiennent leurs enfants dans leurs bras alors qu’ils semblent tous si amusants à profiter du moment ensemble. Cela diffère grandement, par exemple, des vœux de Noël du prince William et de sa femme, Kate Middleton, où s’ils sont heureux, ils ne reflètent pas le même air détendu.

Le duc et la duchesse de Sussex mènent sans aucun doute déjà une vie très éloignée des Windsors et, pour le moment, n’ont pas l’intention de faire à nouveau partie de la maison royale. C’est que, vraiment, ils sont beaucoup plus calmes et plus heureux que sur n’importe quelle autre photographie de leur temps d’aristocrates.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂