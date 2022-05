Qu’est-ce que l’AOSP ? Voici comment fonctionne Android sans Google

Partager

« AOSP » est ce à quoi beaucoup se réfèrent lorsqu’ils parlent d' »Android pur ». Mais qu’est-ce que c’est vraiment ?

quand on dit ça Android est un système d’exploitation libre et ouvert, nous voulons dire que le code source du système d’exploitation est public et n’importe qui peut y accéder, le télécharger et le modifier pour créer sa propre version du système. Tout cet ensemble de code accessible au public est ce que nous appelons AOSPSoit Projet Open Source Android.

Mais la vérité est que AOSP C’est quelque chose de très différent de la version d’Android que vous pouvez trouver sur votre mobile, quelle que soit la marque. Pas même les téléphones Google, habitués depuis leur création à équiper une version du système proche du « stock Android », n’incluent pas une version pure d’AOSP, mais optent plutôt pour une version fortement modifiée du système d’exploitation, avec un grand nombre d’ajouts qui ne sont pas présents dans le code source d’Android.

Aujourd’hui nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur l’AOSP. Qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert vraiment et pourquoi n’est-il pas courant de voir des appareils qui incluent cette version du système d’exploitation sans aucun autre ajout.

AOSP (Android Open Source Project), qu’est-ce que c’est vraiment ?

AOSP est la base d’Android. C’est le système d’exploitation open source que Google met à la disposition de tous ceux qui souhaitent y accéder, via son propre référentiel où toutes les informations et le code source nécessaires pour créer des variantes personnalisées du système d’exploitation, appelées fourches–.

Étant un projet public et ouvert, n’importe qui peut collaborer en soumettant des suggestions, des rapports de bogues ou des contributions au code source. Bien entendu, toutes les suggestions doivent être examinées par les ingénieurs de Google avant que les corrections ne soient ajoutées au code source.

D’autre part, il convient de mentionner qu’à chaque sortie de nouvelle version d’Android, Google publie les modifications dans le référentiel AOSP le jour même de la sortie de la mise à jour. Ainsi, au moment où Google officialisera le déploiement d’Android 13, toutes ses actualités seront également présentes dans le référentiel AOSP, disponible pour les développeurs et les fabricants avec lesquels travailler.

Lorsque nous recevons le code de l’AOSP, nous avons devant nous un plate-forme mobile qui comprend les composants essentiels du système d’exploitation, y compris les bibliothèques, l’interface utilisateur, les applications de base –navigateur, application appareil photo, lanceur, lecteur de musique, calendrier…– et, en bref, tout le nécessaire pour servir de « base » de une version d’Android, à laquelle plusieurs plugins doivent encore être ajoutés.

Et c’est que, malgré le fait qu’AOSP est conçu avec l’intention d’offrir compatibilité avec presque tous les types de Matérielles fabricants d’appareils mobiles et de processeurs doivent encore développer vos propres « pilotes » qui sont ensuite ajoutés à AOSP pour inclure la prise en charge de composants tels que caméra ou processeur.

Bien que peut-être le absence la plus importante en AOSP être celui de la Services mobiles Google ou GMS.

Alors qu’il est vrai que AOSP est gratuit et gratuitla « suite » de Applications et services Google sont privés, et uniquement disponibles sous licence googleaccordée aux fabricants dont les appareils répondent aux exigences énoncées dans le document de définition de compatibilité Android –ou CDD, pour son acronyme en anglais–.

C’est la raison pourquoi Les appareils Huawei, bien qu’ils soient basés sur Android, n’ont pas accès aux applications Google. En raison des restrictions imposées par le gouvernement des États-Unis depuis 2019, Huawei ne peut pas travailler avec des entreprises américaines telles que Google, donc, malgré accès au code AOSPil n’a pas la capacité d’obtenir la licence nécessaire pour utiliser GMS dans son système d’exploitation, ce qui laisse à Huawei la tâche ardue de devoir développer le vôtre suite de services qui compensent toutes les lacunes présentes dans la version d’AOSP sans GMS.

La absence de la Services mobiles Google est critique, étant donné que, dans sa tentative de faire d’Android un système d’exploitation de plus en plus « modulaire » et facile à mettre à jour, Google tend à utiliser vos services lorsqu’il s’agit d’incorporer de nouvelles fonctionnalités dans le système d’exploitation, au lieu de les intégrer directement dans AOSP – il a donc également la possibilité d’utiliser la plate-forme Google Play pour fournir des mises à jour plus rapidement.

En outre, d’autres éléments essentiels du système tels que le gestion des notifications, des services de géolocalisation ou des copies de sauvegarde ils utilisent également des services intégrés aux services Google.

Pourquoi n’y a-t-il pas de téléphones avec des versions « pures » d’AOSP ?

maintenant ça devrait être clair pourquoi cela n’a pas beaucoup de sens d’utiliser une version « pure » d’Android sur les appareils : les limites de la plate-forme sont trop évidentes pour offrir une expérience utilisateur satisfaisante, et très peu de gens voudraient acheter un mobile sans services Google, avec des applications extrêmement basiques et sans la plupart des fonctions présentes dans les versions d’Android avec GMS.

Cependant, il est possible de trouver smartphones dont le logiciel ne diffère pas trop que nous pourrions trouver dans une version propre d’AOSP.

Outre Google, des marques comme Sony ou Motorola Ils utilisent un logiciel basé sur AOSP avec peu d’ajouts au niveau esthétique. Contrairement aux autres couches de personnalisation, celles de ces deux marques suivent les lignes du code source d’Android, et se limitent à n’inclure que les ajouts nécessaires. Même certaines de ses applications sont basées sur celles d’AOSP, comme le lanceur.

D’autres marques qui ont utilisé des systèmes basés sur AOSP et avec pratiquement aucun ajout sont aujourd’hui disparues Essentiel avec le PH-1, dont le logiciel était sans aucun doute l’un des principaux attraits de l’appareil. D’autres, comme Nothing, prétendent être aussi proches que possible de « l’expérience AOSP » en termes d’interface et de fonctionnalité. Cependant, ils ont tous l’obligation de travailler sur du code existant s’ils souhaitent offrir une expérience utilisateur complète avec Android.

