4 tués dans une fusillade à l’hôpital de Tulsa; le tireur est également mort, selon la police

Quatre personnes ont été tuées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu à l’intérieur d’un hôpital de l’Oklahoma mercredi, ont annoncé les autorités.

Le tireur, décrit comme âgé de 35 à 40 ans et armé d’un fusil et d’une arme de poing, semble être mort d’une blessure par balle auto-infligée, a déclaré aux journalistes le chef adjoint de Tulsa, Eric Dalgleish.

Le capitaine de la police de Tulsa, Richard Meulenberg, a déclaré que le tireur avait tiré ce coup de feu alors que les agents donnaient des coups de pied dans une porte de la cage d’escalier pour accéder au bâtiment médical de Tulsa où les coups de feu ont éclaté.

La police de Tulsa enquête mercredi sur une situation de tireur actif près de l’hôpital St. Francis. KJRH

Pas moins de 10 personnes auraient pu être blessées dans la fusillade, a déclaré Meulenberg. Aucune blessure n’a été considérée comme mettant sa vie en danger, a-t-il déclaré.

La fusillade s’est produite peu avant 17 heures à l’intérieur du bâtiment Natalie de l’hôpital St. Francis, ont annoncé les autorités. Les victimes, dont l’identité n’a pas été révélée, semblaient être une combinaison de patients et d’employés, a déclaré Dalgleish.

La police de Tulsa enquête mercredi sur une situation de tireur actif près de l’hôpital St. Francis. Département de police de Tulsa / via Facebook

Une partie de la fusillade semble avoir eu lieu à l’intérieur d’un établissement orthopédique au deuxième étage du bâtiment, a déclaré Dalgleish.

Le tireur et son mobile n’ont pas été identifiés.

Dalgleish a déclaré que les autorités sont arrivées à l’hôpital à 4 h 56, quatre minutes après que des rapports de coups de feu ont été signalés pour la première fois aux autorités. Les agents ont entendu des coups de feu et ont trouvé le tireur et les victimes au deuxième étage à 17h01, a-t-il déclaré.

Le maire de Tulsa, GT Bynum, a souligné la rapidité de la réponse et a déclaré que les policiers « n’ont pas hésité aujourd’hui à répondre à cet acte de violence ».

Le président Joe Biden a été informé de la fusillade et la Maison Blanche a déclaré qu’elle avait contacté les autorités nationales et locales pour offrir leur soutien..

Des représentants du FBI et du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives sont également intervenus sur les lieux, ont indiqué des responsables de l’agence.

La fusillade mortelle est survenue un peu plus d’une semaine après qu’un jeune de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école primaire d’Uvalde, au Texas.

Et au cours du week-end du Memorial Day, neuf personnes ont été tuées et plus de 60 autres ont été blessées dans des fusillades avec plus de quatre victimes à travers les États-Unis, selon une organisation qui suit les fusillades.

Mardi à la Nouvelle-Orléans, une femme a été tuée et deux hommes ont été blessés lors d’une fusillade près d’un lieu de remise des diplômes d’études secondaires sur le campus de l’Université Xavier, a annoncé la police.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.