Les gens s’extasient sur le pays « sous le radar » pour les vacances

Nous sommes sûrs que vous aimez les vacances tout autant que la prochaine personne, mais il n’y a rien de pire que tous les meilleurs sites touristiques remplis de, eh bien, de touristes.

Mais maintenant, les gens s’extasient sur un pays « sous le radar » pour les vacances, et nous sommes certains que ce sera le prochain sur votre liste de voyage. Regardez la vidéo ci-dessous :

Bénéficiant d’eaux bleues claires, réellement des clubs de plage exclusifs (au revoir, se disputer une chaise longue) et des prix d’alcool raisonnables, il n’est pas étonnant que l’Albanie devienne un succès auprès des voyageurs sur les réseaux sociaux.

Le hotspot européen en plein essor – qui est niché entre le Monténégro et la Grèce et surplombe la mer Adriatique – a connu une popularité croissante auprès des vacanciers après la pandémie. Mais il est toujours salué pour être « vraiment calme et non touristique ».

Les TikToks présentant la station balnéaire très populaire de Ksamil ont atteint plus de 60 millions de personnes sur le site, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Le rivage offre un sable doux et doré, une eau cristalline et moins de monde que les autres plages européennes.

Pendant ce temps, d’autres ont réfléchi à la façon dont les coûts de l’emplacement quelque peu non exposé sont beaucoup moins chers que les destinations de vacances voisines comme la Croatie, la Grèce et l’Italie.

Nous sommes certains que l’Albanie sera la prochaine sur votre liste de voyage. Crédit : Christian Kober 1 /Alay Stock Photo

Un utilisateur de médias sociaux a décrit les « cinq raisons de visiter la Riviera albanaise », expliquant comment « c’est fondamentalement la Grèce avec un budget ».

« Les plages sont magnifiques, vous pouvez toujours trouver une chaise longue », a déclaré Reena. « C’est vraiment calme et non touristique. La nourriture est absolument incroyable et le vin est super bon marché.

Un autre utilisateur de médias sociaux a qualifié l’endroit de « pays le plus sous-estimé d’Europe », ajoutant : « Vous avez des montagnes, des plages, des villages magnifiques.

« Pour un si petit pays, l’Albanie est proche de tout avoir. C’est aussi l’un des pays les plus abordables dans lesquels j’ai voyagé, il est donc parfait pour les voyageurs à petit budget et les routards.

Le pays est toujours salué pour être « vraiment calme et non touristique ». Crédit : Jan Wlodarczyk/Alay Banque D’Images

“Chaque jour était une pure aventure … il y a tellement de jolis villages à explorer et de choses à découvrir.”

Un autre utilisateur de médias sociaux a surnommé l’Albanie « l’une des dernières destinations vraiment économiques en Europe » et a estimé que sa popularité auprès des Britanniques augmenterait encore à mesure que la crise du coût de la vie se poursuivrait au Royaume-Uni.

En parlant de son prix abordable, ceux qui voyagent dans le pays peuvent se livrer à une bouteille de vin dans un supermarché pour un coût moyen de 5,30 € (728 lek), tandis qu’une pinte de bière coûte 1,10 €.

Pendant ce temps, un utilisateur de médias sociaux a révélé qu’un repas à trois plats pouvait se situer entre seulement 10 et 22 € (3 000 lek).

Les repas varient selon ce que vous commandez, selon que vous optez pour des fruits de mer, comme des moules, ou des plats de pizza et de pâtes.