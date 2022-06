Le président de Lucasfilm s’adresse à Obi-Wan Kenobi pour la saison 2 après une finale épique

Avertissement : Cet article contient des spoilers pour le dernier épisode d’Obi-Wan Kenobi.

Avec Obi Wan Kenobi être salué par beaucoup comme le meilleur Guerres des étoiles projet depuis que Disney a repris la franchise, il n’est pas surprenant que les murmures concernant une éventuelle deuxième saison aient commencé à devenir beaucoup plus forts après la finale épique de la saison. Ewan McGregor et Hayden Christensen ont clairement indiqué qu’ils aimeraient continuer les histoires respectives d’Obi-Wan et de Dark Vador, et la réalisatrice Deborah Chow a déclaré qu’il y avait certainement plus d’histoires à raconter. Maintenant, Kathleen Kennedy a donné son point de vue sur l’avenir de Obi Wan Kenobi dans une nouvelle interview avec ET.

FILM VIDÉO DU JOUR

Obi Wan Kenobi a construit son histoire au cours des dernières semaines, se terminant par une finale époustouflante qui a livré tout ce qu’elle avait promis, ainsi qu’un certain nombre de camées surprises. Avec l’histoire maintenant terminée, il y a beaucoup de détails qui pourraient être laissés seuls pour permettre aux fans de combler les lacunes entre la série et Un nouvel espoir, ou ils pourraient être développés plus avant dans une autre série. Vader veut toujours traquer Kenobi, Reva a été rachetée et a un nouvel avenir devant elle loin de l’Empire, et Kenobi a retrouvé son ancien maître, Qui Gon Jinn, mais même avec des histoires encore à raconter, le président de Lucasfilm Kennedy ne se précipite en rien.

« Eh bien, franchement, nous avons prévu de faire cela en série limitée, mais je pense que s’il y a un énorme engagement et que les gens veulent vraiment plus d’Obi-Wan, nous allons certainement y réfléchir parce que les fans, ils nous parlent. Et si nous nous disons, ‘OK, il y a une vraie raison de faire ça ; il répond au pourquoi alors », alors nous le ferons. Mais nous verrons.





Est-ce qu’une deuxième saison de Obi Wan Kenobi Finir par répéter la même histoire ?

Disney+

Bien qu’il semble que tout le monde en veuille plus de Obi Wan Kenobi, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils vont l’obtenir. S’il serait facile de produire une autre saison de la série, cela ne serait-il simplement rien de plus qu’une série qui ne serait rien de plus qu’une autre confrontation entre Kenobi et Vader ? Ce n’est évidemment qu’une des questions qui seront examinées par Kennedy et le reste de l’équipe avant qu’une nouvelle saison ne soit mise en développement.

Cela fait presque 20 ans que les fans n’ont pas vu ces deux personnages emblématiques se retrouver face à face, et c’est ce qui a fait Obi Wan Kenobi un ajout bienvenu à la Guerres des étoiles saga. Voir tout cela se reproduire dans un an ou deux n’aura peut-être pas le même impact, et cela pourrait signifier que plutôt que de travailler sur une deuxième saison de Obi Wan Kenobiil est possible qu’une série dérivée mettant en vedette le Maître Jedi soit une meilleure option.

Pour l’instant, Obi Wan Kenobi a fait ce que beaucoup Guerres des étoiles les projets n’ont pas réussi à faire, recevant des éloges presque unanimes et réussissant à livrer une finale qui a assuré que le spectacle se déroule en beauté. Avec beaucoup Guerres des étoiles projets en cours, cela pourrait être de très bon augure pour l’avenir de la franchise.