The Batman: Colin Farrell’s Penguin Spinoff officiellement annoncé par HBO Max

C’est officiel : Colin Farrell reprendra son rôle de Le Batman dans une série dérivée pour HBO Max. Nouvelles de Le pingouin l’entrée en développement avait déjà été signalée, mais DC a maintenant officiellement annoncé que la série est lancée sur le streamer. Farrell a également confirmé la nouvelle avec une déclaration exprimant son enthousiasme à l’idée de reprendre son rôle de voleur de scène.

« Le monde pour lequel Matt Reeves a créé Le Batman est celui qui mérite un regard plus profond à travers les yeux d’Oswald Cobblepot « , a déclaré Farrell, selon The Hollywood Reporter. » Je ne pourrais pas être plus excité à l’idée de poursuivre cette exploration d’Oz alors qu’il gravit les échelons sombres pour devenir Le pingouin. Ce sera bien de le ramener dans les rues de Gotham pour un peu de folie et un peu de chaos.

Le Batman le réalisateur Matt Reeves a ajouté: « Colin a explosé hors de l’écran alors que le pingouin dans Le Batmanet avoir la chance d’explorer en profondeur la vie intérieure de ce personnage sur HBO Max est un frisson absolu.

Reeves est le producteur exécutif de la série, qui opère sous le titre provisoire de The Penguin, aux côtés de Farrell, Dylan Clark, Daniel Pipski, Adam Kassanand et Lauren LeFranc, qui sert de showrunner de la série.

« Je suis depuis longtemps fan du monde de Le Batman, et le film de Matt est une entrée si puissante et audacieuse dans le canon », a expliqué LeFranc. « Je suis excité et honoré de continuer à raconter des histoires dans le monde crasseux de Gotham City – et quelle meilleure excuse pour canaliser mon méchant intérieur que de raconter l’histoire d’Oswald Cobblepot? »

La série Penguin de HBO Max racontera l’ascension d’Oswald en chef de file criminel





Alors que Colin Farrell avait un temps d’écran limité, en Le Batman, il en a tiré le meilleur parti avec une performance très mémorable. Il était clair pour Matt Reeves qu’il avait quelque chose de spécial avec la vision de Farrell sur Penguin bien avant la sortie du film, car les rumeurs sur les retombées remontent à plusieurs mois. L’immense succès du film a peut-être été ce qui était nécessaire pour obtenir le feu vert officiel pour aller de l’avant avec la production.

Pendant ce temps, Reeves prévoit une autre série dérivée qui se concentrera sur Arkham Asylum, l’établissement à sécurité maximale qui abrite les criminels les plus dangereux de Gotham. À un moment donné, le réalisateur complotait une autre retombée qui aurait suivi un flic corrompu travaillant avec le Gotham PD, mais ce concept n’avance plus, l’idée d’Arkham prenant le pas. D’autres retombées sont possibles, et nous verrons aussi plus que probablement Batman 2 obtenir son propre feu vert dans un avenir proche avec le premier film étant un tel succès.

Le Batman joue maintenant dans les salles de cinéma partout. La série dérivée de Farrell, Le pingouinn’a pas encore de date de sortie fixée pour HBO Max.





