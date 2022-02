Marvel : le détail dans la nouvelle affiche de Doctor Strange dans le Multivers de la Folie qui confirme Deadpool

merveille

Une nouvelle affiche du prochain MCU a été publiée, mais les yeux des fans se sont tournés vers le même endroit. Deadpool a sa place !

© Studios du 20e siècleMarvel : Le détail sur la nouvelle affiche Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui confirme Deadpool.

2021 a été spéciale pour les fans du Univers cinématographique Marvel, puisque les portes du multivers se sont ouvertes et qu’il ne semble pas y avoir de retour en arrière, il y aura donc désormais de grands changements dans la franchise. Cela a été montré dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et bientôt ils le feront Doctor Strange dans le multivers de la folieoù nous pourrions avoir la présence de rien de plus et rien de moins que Dead Pool.

La situation du mercenaire dans le MCU C’est l’un des sujets les plus discutés par les fans, puisque depuis que Disney a acheté Fox, il aurait pu l’utiliser dans ses projets, mais compte tenu du type de personnage qu’il est, n’étant pas destiné à un public plus restreint, cela a causé des maux de tête. Cependant, le président de la société, Kevin Feige, l’a confirmé pour l’avenir avec Rated R, comme il se doit.

Comme nous l’avons mentionné, l’une des prochaines versions sera la suite de Docteur étrange, plus précisément le 6 mai. Suite aux événements qui ont laissé le dernier homme araignéele protagoniste joué par Benedict Cumberbatch devra faire face à de nouveaux défis sur le multivers et c’est pourquoi il ira à Wanda Maximoff Pour votre aide. Une nouvelle affiche a récemment été dévoilée, mais elle présente un caméo intéressant.

L’affiche révélée a plusieurs images, mais celle qui a attiré le plus d’attention était Dead Poolqui il est pixélisé en faisant un geste de silence, et pour cette raison de nombreux fans imaginent déjà qu’ils le verront sur la bande. Bien sûr, d’autres pensent qu’il peut s’agir de Spider-Man, mais en raison de son apparence, le consensus général a statué que c’est le personnage incarné par Ryan Reynolds.

Bien sûr, à partir Disney et le MCU Ils n’ont pas encore officialisé ce retour, et même l’acteur lui-même a déclaré dans les dernières heures qu’il ne ferait pas partie du film. C’est une situation similaire à celle que le fandom a vécue Spider-Man : Pas de retour à la maisonoù des visages familiers ont assuré qu’ils ne le seraient pas, mais ensuite ils ont été vus sur grand écrandonc les espoirs des téléspectateurs sont de plus en plus intacts.

