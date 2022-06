Beauté : l’histoire LGBT inspirante qui débarque sur Netflix

in

Netflix

Netflix a captivé ses téléspectateurs avec des histoires sur le thème LGBT, mais il y en a maintenant une nouvelle qui les surpassera. La rencontrer.

©NetflixBeauté

Les histoires LGBT ont été un énorme succès dans Netflix pour l’inspiration et l’apprentissage qu’ils laissent derrière eux. C’est pourquoi la plateforme n’a pas hésité à continuer à miser sur ce type de matériel. C’étaient des séries comme éducation sexuelle Soit bouchon de coeur ceux qui ont marqué un avant et un après dans ce contenu qui continue d’être très applaudi par les fans du géant du streaming. En fait, ces fictions sont deux des plus réussies de tout le catalogue.

Cependant, il convient de noter que bientôt Netflix va sortir un film qui se chargera de les vaincre. Il s’agit de Beauté, qui arrive sur la plateforme le 29 juin et est déjà très attendu par les fans. D’une durée d’1h30, ce long métrage met en vedette Niecy Nash, Giancarlo Esposito, Sharon Stone, Aleyse Shannon, Gracie Marie Bradley, Kyle Bary, Micheal Ward et donnera beaucoup à dire.

Ceci est dû au fait Beauté englobe dans la même intrigue le drame, la romance, la musique et un mélange d’émotions et d’injustices pour son protagoniste. Le film suit l’histoire d’une jeune femme talentueuse d’origine africaine qui lutte pour ne pas perdre sa voix ou son identité après avoir reçu une offre lucrative pour un contrat d’enregistrement. Et, même si c’est son grand rêve, il doit être déchiré entre le maintien de son intégrité.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, il doit aussi choisir entre sa famille, le label et ses amis afin de définir qui guidera son chemin vers la gloire. Bien que l’amour pour sa petite amie y entre aussi. Eh bien, même si la musique est son rêve et pouvoir donner la priorité à sa carrière serait idéal, elle se concentre également sur le fait de ne pas perdre les personnes qui l’ont toujours soutenue, comme son partenaire que personne n’accepte.

Sans doutes, Beauté C’est une histoire inspirante de dépassement et montrant, une fois de plus, comment les stéréotypes peuvent sacrifier la vie d’une personne. C’est-à-dire qu’avec ce Netflix redevient le grand pourvoyeur de productions cinématographiques dignes d’applaudissements.

