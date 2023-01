Le politicien qui est fan de RBD dans les réseaux et ils l’accusent quand il était enfant

in

Curiosités

RBD a annoncé une tournée qui a suscité la réaction de ses partisans et un politicien colombien très fan a été pointé du doigt par le peuple. Épingle de sûreté!

© IMDbRDB

RDB est le groupe mexicain qui est devenu une émission de télévision populaire et ses membres sont prêts pour une tournée de retrouvailles avec leur public. Le retour sur scène d’Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann et Christian Chávez est certainement un motif de joie pour tous leurs fans à travers l’Amérique latine.

Les membres du groupe visiteront Mexique et Brésil c’est pourquoi le public La Colombie Il a été déçu que le pays du café ne fasse pas partie de ce moment historique pour RDB qui revient à l’action après un certain temps. Apparemment, ce fait n’est pas passé inaperçu auprès du politicien qui prend les décisions les plus importantes à Medellín.

Le politicien qui s’inquiète pour RBD

Daniel Quinterol’actuel maire de cette ville, voulait que Medellín soit le lieu où RDB sont reçus en La Colombie. L’homme politique s’est véritablement intéressé à cette situation avec diverses publications sur le sujet, ce qui a naturellement suscité la polémique auprès des personnes favorables à ce fonctionnaire et d’autres qui sont définitivement contre le fait de consacrer du temps à la tournée en question.

Le politicien a utilisé l’un des filtres populaires d’Instagram à travers lequel il a pu découvrir « Quel personnage RBD êtes-vous », dans le meilleur style des roulettes ou des tests de loisirs effectués par les utilisateurs de ce réseau social pour découvrir un sujet spécifique, avec qui ils sont le plus liés ou à qui ils ressemblent le plus. Dans le cas d Daniel Quintero le résultat fut Roberta, le personnage joué par Dulce María.

Après avoir partagé ce message, le politicien colombien a été sévèrement critiqué par des personnes qui ont même tenté de « enfant » En plus de souligner que des choses très importantes se passent à Medellín pour que quelqu’un qui prend des décisions pertinentes dans cette ville joue avec les filtres Instagram et s’inquiète de la tournée en Amérique latine de RDB. Controverse!

